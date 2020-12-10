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Haber Giriş: 10.12.2020 - 22:34 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Maccabi maçında Sivasspor yedek kulübesinde 3 futbolcu!

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Son Dakika | Maccabi maçında Sivasspor yedek kulübesinde 3 futbolcu!
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Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı maçta yedek kulübesinde sadece 3 futbolcu yer alıyor.

Sivasspor'un Avrupa Ligi'ndeki Maccabi Tel Aviv maçında yedek kulübesi 3 futbolcudan oluştu. Yedek kulübesinde Ali Şaşal Vural, Arouna Kone ve Casimir Ninga yer aldı.

Gerçek pozisyonu kaleci olan Ali Şaşal Vural, görev verilmesi halinde oyuncu olarak sahaya çıkabilecek.

Ali Şaşal Vural, maç öncesi yaptığı açıklamada ''Oyuna girersem ileride oynamayı tercih ederim.'' sözlerini kullandı.

Son Dakika | Maccabi maçında Sivasspor yedek kulübesinde 3 futbolcu

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