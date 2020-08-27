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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.08.2020 - 14:44 | Son Güncelleme:

Son dakika | "Maccabi Haifa - Zeljeznicar" maçına koronavirüs engeli!

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Son dakika | "Maccabi Haifa - Zeljeznicar" maçına koronavirüs engeli!
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Bosna Hersek'in Zeljeznicar kulübünden 4 futbolcu ve 1 antrenöre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşmasının ardından bu akşam deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Haifa ile yapacakları UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu maçı ertelendi.

Zeljeznicar Futbol Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, maçın İsrail Sağlık Bakanlığının kararı ile ertelendiği belirtilirken, karşılaşma ile ilgili nihai kararı ise UEFA'nın vereceği bildirildi.

Test sonuçları pozitif çıkan isimlerin otele yakın bir bölgede ayrı pansiyonlarda karantinada oldukları kaydedilen açıklamada, tüm bu isimlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve herhangi bir belirti göstermedikleri ifade edildi.

Mavi-beyazlı takımın bu akşam Bosna Hersek'e geri döneceği açıklandı.

Bu arada, İsrail'e gitmeden önce yapılan testlerde Zeljeznicar'ın 6 futbolcusunda Kovid-19 çıkmış ve bu isimler maç kadrosundan çıkarılmıştı. Takıma, dün İsrail'e ulaştıktan sonra yeniden test yapılmıştı.

 

Son dakika | Maccabi Haifa - Zeljeznicar maçına koronavirüs engeli

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