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Son Dakika | Macaristan'da flaş karar! Seyircili maça izin verildi
Macaristan'da geçen hafta tekrar başlayan 1. Futbol Ligi maçlarında seyirci girişine de izin verilecek.
Macaristan'da geçen hafta tekrar başlayan 1. Futbol Ligi maçlarında, aralarında en az 1.5 metre olmak şartıyla seyirci girişine izin verileceği açıklandı.
Bugünden itibaren yürürlüğe giren karara göre, açık alanda düzenlenen müsabakalarda organizatörlerin gerekli önlemleri alması durumunda seyircilerin girişine müsaade edilecek.
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