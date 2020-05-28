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GeriFutbol Son Dakika | Macaristan'da flaş karar! Seyircili maça izin verildi
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Haber Giriş: 28.05.2020 - 19:31,Son Güncelleme:

Son Dakika | Macaristan'da flaş karar! Seyircili maça izin verildi

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Son Dakika | Macaristan'da flaş karar! Seyircili maça izin verildi
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Macaristan'da geçen hafta tekrar başlayan 1. Futbol Ligi maçlarında seyirci girişine de izin verilecek.

Macaristan'da geçen hafta tekrar başlayan 1. Futbol Ligi maçlarında, aralarında en az 1.5 metre olmak şartıyla seyirci girişine izin verileceği açıklandı.

Bugünden itibaren yürürlüğe giren karara göre, açık alanda düzenlenen müsabakalarda organizatörlerin gerekli önlemleri alması durumunda seyircilerin girişine müsaade edilecek.

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