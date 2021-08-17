Son Dakika: Lyon'dan Marcelo kararı! Angers maçı sonrası...

Spor Arena Dış Haber - Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Brezilyalı stoper Marcelo, kulübü Olympique Lyon tarafından kadro dışı bırakıldı.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada bu kararın, Angers ile oynanan maçın ardından soyunma odasında uygunsuz davranışlar nedeniyle alındığı belirtildi.

Lyon'un açıklamasında, "Angers yenilgisinin ardından futbol direktörlüğü ve teknik direktör Peter Bosz'un yaptığı istişareler sonucu Marcelo'nun bugünden itibaren A2 Takımı ile antrenmanlara devam etmesine karar verildi. Gueida Fofana ve Jeremie Brechet tarafından yönetilen A2 Takımı'nın antrenmanları Peter Bosz ve ekibinin sıkı takibinde olacak. Angers yenilgisi sonrası soyunma odasındaki görüntü, oybirliği ile alınan bu kararın doğruluğunu göstermektedir" ifadelerine yer verildi.

İsmi Beşiktaş'la yeniden anılan 34 yaşındaki stoperin sözleşmesinin kısa süre içerisinde feshedilmesi bekleniyor.

Marcelo, Mart ayında Lyon ile olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatmıştı.