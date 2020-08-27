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Haber Giriş: 27.08.2020 - 10:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Lyon'dan Luiz Gustavo için yeni transfer teklifi

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Son Dakika | Lyon'dan Luiz Gustavo için yeni transfer teklifi
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Fransız ekibi Lyon'un Luiz Gustavo ilgisi bitmiyor. Fransız ekibi, yeni bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin orta alandaki yıldızı Luiz Gustavo'ya, Fransız ekibi Lyon'un ilgisi sürüyor. Takvim'in aktardığı habere göre Fransız basını, Olympique Lyon'un sarı-lacivertlilerle birkez daha temas kurduğunu ve teklifini bonuslarla beraber 8.5 milyon Euro olarak revize ettiğini yazdı.

Haberde, Lyon Teknik Direktörü Rudi Garcia'nın Brezilyalı yıldızı mutlaka takımda görmek istediğini, yönetimin de bu nedenle transfer için ısrarcı olduğu belirtildi. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Gustavo'yu satmayı düşünmüyor...

Ancak sarı-lacivertlilerin 10 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi halinde Sambacı ile yolları ayırmaya sıcak bakabileceği belirtiliyor. Fenerbahçe geride bıraktığımız sezon sezon Brezilyalı orta saha oyuncusu için 6 milyon Euro ödemişti.

 

Son Dakika | Lyondan Luiz Gustavo için yeni transfer teklifi

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