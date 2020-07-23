Son dakika | Lyon, Fenerbahçeli Luiz Gustavo'nun peşinde!
Fransız kulübü Lyon’un, Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Luiz Gustavo’yu transfer etmek istediği iddia edildi.
Fransa basınında yer alan haberlere göre, geçtiğimiz sezon Fransız kulübü Marsilya’dan Fenerbahçe’ye transfer olan ve sarı-lacivertlilerin 6 milyon euro bonservis ücreti ödediği yıldız oyuncu Luiz Gustavo için Lyon Kulübü’nün devrede olduğu belirtildi.
Sarı lacivertlilerle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Gustavo’nun Fransa basınında yer alan haberde Lyon’da takımdan ayrılan Tousart’ın yerine düşünüldüğü ancak maliyeti nedeniyle kulübün temkinli davrandığı ifade edilirken; yıldız oyuncunun ise Fransa’ya dönmeye sıcak baktığı dile getirildi.
Gustavo, Fenerbahçe ile çıktığı 35 maçta, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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