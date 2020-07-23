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DHA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 15:36,Son Güncelleme:

Son dakika | Lyon, Fenerbahçeli Luiz Gustavo'nun peşinde!

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Son dakika | Lyon, Fenerbahçeli Luiz Gustavo'nun peşinde!
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Fransız kulübü Lyon’un, Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Luiz Gustavo’yu transfer etmek istediği iddia edildi.

Fransa basınında yer alan haberlere göre, geçtiğimiz sezon Fransız kulübü Marsilya’dan Fenerbahçe’ye transfer olan ve sarı-lacivertlilerin 6 milyon euro bonservis ücreti ödediği yıldız oyuncu Luiz Gustavo için Lyon Kulübü’nün devrede olduğu belirtildi. 

Sarı lacivertlilerle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Gustavo’nun Fransa basınında yer alan haberde Lyon’da takımdan ayrılan Tousart’ın yerine düşünüldüğü ancak maliyeti nedeniyle kulübün temkinli davrandığı ifade edilirken; yıldız oyuncunun ise Fransa’ya dönmeye sıcak baktığı dile getirildi.

Gustavo, Fenerbahçe ile çıktığı 35 maçta, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

 

Son dakika | Lyon, Fenerbahçeli Luiz Gustavonun peşinde

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