Son Dakika | Lyon, Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'nu transfer listesine aldı!

Beşiktaş’ın öz kaynak düzeninden yetişen isimler arasında yer alan Ersin Destanoğlu, geçen sezon Loris Karius’la yolların erken ayrılması sonrasında görevi devralmıştı. Pandemi arası sonrasında Süper Lig’de 8 karşılaşmada görev alan ve istikrarlı bir görüntü çizmesinin ardından bu sezon da takımın 1 numarası olmaya devam eden 19 yaşındaki file bekçisi, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon’un ilgisini çekti.

Genç yeteneği bir süredir takibe alan Lyon’un, kariyerinde büyük bir çıkış yaşayan kaleci için hazırladığı resmi teklifi Siyah-Beyazlılar’a ilettiği ortaya çıktı. Fransız temsilcisinin, Ersin için Beşiktaş Yönetimi’ne 4.5 milyon Euro’luk (yaklaşık 43 milyon TL) öneride bulunduğu bildirildi. Siyah-Beyazlılar’ın ise ekonomik olarak büyük sıkıntı yaşanan dönemde gelen bu flaş teklifi değerlendirme aşamasında olduğu kaydedildi.

AYRILIRSA OCAK'TA YENİ TRANSFER

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda sezon başında yeni kaleci transferi yapmayan Siyah-Beyazlılar, Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran’la yola devam etmişti. Yakın zaman içerisinde Sergen hocanın bu kararının arkasında durduğunu açıklaması sonrasında Ocak ayı için de yapılan çalışmaları durduran yönetim, Ersin konusunda teknik ekiple birlikte karar verecek. Genç kalecinin ayrılığı halinde ara transfer döneminde Kara Kartal’a yeni bir kaleci kazandırılacak. (Fanatik)

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