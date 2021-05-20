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Futbol
Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 20.05.2021 - 11:45 | Son Güncelleme:

Son dakika: Lukas Podolski, Antalyaspor ile yol ayrımında

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Son dakika: Lukas Podolski, Antalyaspor ile yol ayrımında

Fraport TAV Antalyaspor’da, 31 Mayıs’ta sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcu Podolski’nin yanı sıra, Ersan Adem Gülüm, Sidney Sam ve Drole ile yolların ayrılması bekleniyor.

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz ve yönetiminin katıldığı toplantıda, teknik direktör Ersun Yanal koordinesinde gelecek sezon planlaması yapıldı.

Son dakika: Lukas Podolski, Antalyaspor ile yol ayrımında

Gelecek sezona daha güçlü hazırlanmayı planlayan kırmızı-beyazlı yönetim, yeni sezonu daha büyük hedeflerle geçirmek için görüş alış verişi yaptı.

Toplantıda 31 Mayıs’ta sözleşmesi sona erecek futbolcularla ilgili de değerlendirme yapıldı.

Takımda, 31 Mayıs’ta sözleşmesi sona eren 7 futbolcu bulunuyor. Fraport TAV Antalyaspor’da Amilton, sözleşmesindeki opsiyon maddesiyle 1 yıl daha görev yapacak.

Son dakika: Lukas Podolski, Antalyaspor ile yol ayrımında

Veysel Sarı, Kudryashov, Hakan Özmert, Eren Albayrak ile yeni sezonda devam edilip edilmeyeceği, teknik direktör Ersun Yanal’ın kararı doğrultusunda netleştirilecek.

Kırmızı beyazlılarda 31 Mayıs’ta sözleşmesi sona erecek Podolski, Ersan Adem Gülüm, Sidney Sam ve Drole ile ise yolların ayrılması bekleniyor.

 

Son dakika: Lukas Podolski, Antalyaspor ile yol ayrımında

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