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Son dakika: Luka Jovic Galatasaray'ı takip etti! Transfer heyecanı...

#Galatasaray#Luka Jovic#Transfer
Son dakika: Luka Jovic Galatasarayı takip etti Transfer heyecanı...

63 milyon Euro karşılığında transfer olduğu Real Madrid'de bekleneni veremeyen Luka Jovic için Galatasaray iddiaları var. Sırp golcünün Instagram'dan Sarı-kırmızılı kulübü takip etmesi taraftarları heyecanlandırdı.

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Devre arasında forvet transferi yapmayı panlayan Galatasaray'ın Real Madrid'den Luka Jovic'i transfer edeceği iddia ediliyor. Bu sezon Real Madrid formasıyla ligde 71, Şampiyonlar Ligi'nde ise 35 dakika süre alan 23 yaşındaki futbolcunun golü bulunmuyor.

2019 yazında Einstracht Frankfurt'tan 63 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer olan Jovic, İspanyol devinde bekleneni veremedi. Çıktığı 40 maçta yalnızca 2 gol atan Jovic, geçen sezonun ikinci yarısını eski takımı Frankfurt'ta kiralık geçirmişti.

Galatasaray'ı takip etti

Transfer iddialarının konuşulduğu anlarda Jovic'ten sürpriz bir hamle geldi. Sırp golcü, Instagram'dan Galatasaray'ı takibe aldı. Bu hamle sonrası Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada transfer için daha da heyecanlandı.

Adem Ljajic'in eski sevgilisiyle nişanlı

Luka Jovic, Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic'in eski sevgilisi Sofija Milosevic ile nişanlı. İkilinin bir de çocuğu bulunuyor.

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Jovic ile beraber Sırbistan Milli Takımı'nda forma giyen Ljajic, Sofija Milosevic'in kendisinden ayrılıp Jovic ile ilişkiye başlamasının ardından performansını kaybetmiş ve bundan sonra bir türlü toparlanamamıştı.

Son dakika: Luka Jovic Galatasarayı takip etti Transfer heyecanı...

Son dakika: Luka Jovic Galatasarayı takip etti Transfer heyecanı...

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