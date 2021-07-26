Son Dakika: Luka Doncic, Oscar Schmidt'in rekoruna çok yaklaştı ama olmadı! Slovenya, Arjantin'i rahat geçti

Slovenya Luka Doncic'in 48 sayı, 5 asist ve 11 ribaunt ile olimpiyat tarihinin en çok sayı atan ikinci oyuncusu olduğu maçta Arjantin'i 118-100 mağlup etti.

Oldukça yüksek skorlu geçen mücadelede öne çıkan isim Dallas Mavericks'in süper yıldızı Luka Doncic oldu.



SCHMIDT'İN REKORU KIRABİLİRDİ



Brezilyalı efsane isim Oscar Schmidt, 1988'de İspanya'ya attığı 55 sayı ile olimpiyatlarda bir maçta en çok sayı atan oyuncu ünvanını ele geçirmişti.

Luka Doncic, devreyi 31 sayıyla tamamlayınca 33 yıl sonra rekor, kırılma eşiğine geldi. Ancak 48 sayıya ulaşan Doncic'i hocası bitime 4.35 kala oyundan aldı. İkinci yarıda 17 sayı bulan yıldız isim en fazla sayı atan ikinci oyuncu oldu.

ALTIN MADALYA MI NBA ŞAMPİYONLUĞU MU?

Sloven yıldız, olimpiyatlara hazırlık esnasında verdiği demeçte “Olimpiyatlarda olmak büyük bir hayal olur. Sadece benim için değil tüm Slovenya halkı için. Olimpiyat’ta ülken için oynuyorsun ve bu çok özel bir şey. O yüzden altın madalyayı tercih ederdim.” ifadelerini kullanmıştı.

FRANSA ABD'Yİ DEVİRDİ

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Erkek Basketbol A Grubu maçında Fransa, ABD'yi 83-76 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atmıştı.