Son Dakika: Luka Doncic İstanbul'da! Rakip 12 Dev Adam...

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A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2022 öncesi hazırlıkları kapsamında yarın akşam Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

12 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'da oynanacak karşılaşma için milli takım kampına katılan Luka Doncic, İstanbul'a geldi. Slovenya kafilesine dahil olan yıldız oyuncu, müsabakanın oynanacağı Sinan Erdem Spor Salonu'nda takımdan ayrı şut çalışması yaptı.

23 yaşındaki oyuncunun idman görüntüleri sosyal medyada Türk basketbolseverlerin büyük ilgisini çekti.

Luka Doncic, 5 yıl önce Slovenya ile EuroBasket şampiyonu olduğu salonda yarın Türkiye'ye karşı parkede olacak.