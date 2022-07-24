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Son Dakika: Luiz Gustavo'nun yeni takımı resmen açıklandı!

#Transfer#Luiz Gustavo#Al Nassr
Son Dakika: Luiz Gustavonun yeni takımı resmen açıklandı

Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Luiz Gustavo'nun yeni takımı resmen belli oldu. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, Brezilyalı orta saha oyuncusuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, takımdaki geleceği merak edilen Luiz Gustavo'nun Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'a transfer olduğunu resmen açıkladı.

Sarı lacvertli ekibin söz konusu duyurusunun ardından açıklama yapan Al Nassr, Luiz Gustavo'yu bedelsiz olarak kadrosuna kattığını ve 35 yaşındaki ön libero ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Bilgilendirme

Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Luiz Gustavo, Al Nassr kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncuya sağlık kontrollerinden geçmesi ve süreci tamamlaması adına izin verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Son Dakika: Luiz Gustavonun yeni takımı resmen açıklandı

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YAVAŞ YAVAŞ GÖZDEN DÜŞTÜ

Emre Belözoğlu yönetiminde formasını kaybeden Luiz Gustavo, Vitor Pereira ve İsmail Kartal döneminde de Miguel Crespo ile Miha Zajc'ın performansları sonrası iyice gözden düşmüştü. Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından İsmail Yüksek'in performansı sonrası 'kulüp bul' talimatı verilen, UEFA listesine adı yazılmayan ve orta sahaya Willian Arao'nun da transfer edilmesiyle gözden çıkarılan tecrübeli oyuncu, bedelsiz olarak Al Nassr'ın yolunu tuttu.

OĞLU AYRILIK SİNYALİNİ VERMİŞTİ

34 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun oğlu Milan Marx Dias, dün sabah kişisel Instagram hesabından Türkiye ve Fenerbahçe'den ayrılacağını ima eden bir paylaşım yapmıştı. Milan Marx'in söz konusu Instagram paylaşımını kısa süre sonra silmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

Son Dakika: Luiz Gustavonun yeni takımı resmen açıklandı

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#Transfer#Luiz Gustavo#Al Nassr

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