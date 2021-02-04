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Futbol
Haber Giriş: 04.02.2021 - 18:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Luiz Gustavo'da flaş gelişme! Galatasaray derbisinde...

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Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Luiz Gustavo bugünkü antrenmanda yer almadı. Tedavisi süren Brezilyalı yıldızın Galatasaray derbisinde forma giymemesi bekleniyor.

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo bilmecesi sürüyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Cumartesi günü Kadıköy'de Galatasaray ile kritik bir derbiye çıkacak olan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcu, bugünkü antrenmanda yer almadı.

Çekilen MR neticesinde dizinde ve arka adale yan kısmında ödem tespit edilen deneyimli orta saha oyuncusunun tedavisi sürüyor.

DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK

DHA'nın haberinde ise Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo'nun, sakatlığından dolayı Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği belirtildi.

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Son Dakika: Luiz Gustavoda flaş gelişme Galatasaray derbisinde...

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku yaşanmıştı.

Deneyimli orta saha, müsabakanın 42. dakikasında takım arkadaşı Ozan Tufan'la çarpışmış ve sağ dizinden sakatlanmıştı.

İlk yarıyı sekerek tamamlayan Brezilyalı oyuncu, ikinci yarıda oyuna devam edemeyerek yerini Mbwana Samatta'ya bırakmıştı.

 

Son Dakika: Luiz Gustavoda flaş gelişme Galatasaray derbisinde...

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