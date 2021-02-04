Son Dakika: Luiz Gustavo'da son dakika! Bugünkü antrenmanda...

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo bilmecesi sürüyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Cumartesi günü Kadıköy'de Galatasaray ile kritik bir derbiye çıkacak olan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcu, bugünkü antrenmanda yer almadı.

Çekilen MR neticesinde dizinde ve arka adale yan kısmında ödem tespit edilen deneyimli orta saha oyuncusunun tedavisi sürüyor.

Fenerbahçe sağlık heyeti tarafından derbiye yetiştirilmesi için büyük çaba sarfedilen Luiz Gustavo'nun Cumartesi günü sahada olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku yaşanmıştı.

Deneyimli orta saha, müsabakanın 42. dakikasında takım arkadaşı Ozan Tufan'la çarpışmış ve sağ dizinden sakatlanmıştı.

İlk yarıyı sekerek tamamlayan Brezilyalı oyuncu, ikinci yarıda oyuna devam edemeyerek yerini Mbwana Samatta'ya bırakmıştı.