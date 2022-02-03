Son Dakika: Luiz Adriano Antalyaspor'da! Gedson Fernandes konuşulurken Süper Lig'e bir yıldız daha... Transfer Haberleri

Haberin Devamı

Golcü arayışlarını sürdüren Antalyaspor, ünlü golcü Luiz Adriano ile kesin anlaşmaya vardı.Palmeiras'la sözleşmesini fesh eden Luiz Adriano'yla görüşme gerçekleştiren Antalyaspor transferi gerçekleştirdi.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarafların 2023 yılına kadar anlaşma sağladıklarını duyururken Luiz Adriano ve menajerinin Türkiye seyehati için yola çıktığını belirtti.

Antalyaspor daha önce Atletico Mineiro'dan ayrılan Diego Costa ile görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı. 33 yaşındaki golcüyle yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamazken, Akdeniz temsilcisi rotasını yine Brezilya'da Futbol oynayan bir başka yıldıza kırdı ve Palmeiras'ın 34 yaşındaki forveti Luiz Adriano'yla yaptığı pazarlıklarda mutlu sona ulaştı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe için Diego Costa iddiası! Haberi Görüntüle

Brezilya basınına yansıyan haberlerde Luiz Adriano ile 1,5 yıllık anlaşma yapıldığı ifade edilirken Brezilyalı yıldızın yarın takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlayacağı kaydeedildi.

FENERBAHÇE'DEN DÜNYALARI İSTEDİ

Internacional'de başladığı kariyerinde Shakhtar Donetsk, Milan, Spartak Moskova ve Palmeiras formaları giyen Adriano, uzun süre Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Adriano-Fenerbahçe buluşması bir türlü gerçekleşmezken oyuncu kariyerini farklı takımlarda sürdürdü.

Adriano 2018 yılında Fenerbahçe'den yılda 5 milyon Euro garanti para, artı 6 milyon Euro imza parası ve en az 4 yıllık sözleşme istemişti. Sarı lacivertliler, oyuncunun yüksek beklentisinin ardından transferden vazgeçmişti.

Brezilya Milli Takımı'nda da forma giyen Luiz Adriano, en parlak günlerini 8 yıl formasını giydiği Shakhtar Donetsk'de geçirdi.

ANTALYASPOR'UN DEVRE ARASI TRANSFERLERİ

Admir Mehmedi - Wolfsburg | Antalyaspor

Fernando Lucas Martins | Antalyaspor

Alassane Ndao Al Ahli | Antalyaspor

Luiz Adriano - Palmeiras | Antalyaspor

İŞTE LUİZ ADRİANO'NUN BREZİLYA KARİYERİNDE ATTIĞI GOLLER





