Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Luis Suarez'den alkışlanacak hareket! Manchester City logosunu görünce...

#Luis Suarez#Manchester City Logo#Atletico Madrid
Son Dakika: Luis Suarezden alkışlanacak hareket Manchester City logosunu görünce...

Atletico Madrid'in başarılı golcüsü Luis Suarez, Manchester City maçı öncesinde koridorda yerde bulunan rakip takım logosuna basmamaya özen gösterdi. Uruguaylı yıldızın o anları sosyal medyada gündem oldu.

Haberin Devamı

Atletico Madrid forması giyen Luis Suarez, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City ile oynadıkları müsabaka öncesinde çok konuşulacak bir harekete imza attı.

Karşılaşma için stadyuma giriş yapan Uruguaylı futbolcu, koridorda yerde yer alan Manchester City logosuna basmamak için özen gösterdi ve birkaç adım sola kayarak rakip takımın logosunun üzerine basmadı.

Luis Suarez daha sonra takım arkadaşlarını da uyardı ve aynı saygının gösterilerek logoya basımamasını sağladı. O anları Şampiyonlar Ligi resmi hesabı takipçileriyle paylaştı.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Manchester City - Atletico Madrid maçına damga vuran 25 dakikaSon Dakika: Manchester City - Atletico Madrid maçına damga vuran 25 dakika! Haberi Görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Luis Suarez#Manchester City Logo#Atletico Madrid

BAKMADAN GEÇME!

Rusya savaş suçu işliyor mu Savaş suçu tanımına neler giriyor | 9 SORU 9 YANIT

Rusya 'savaş suçu' işliyor mu? Savaş suçu tanımına neler giriyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça

BAKMADAN GEÇME!

Rusya savaş suçu işliyor mu Savaş suçu tanımına neler giriyor | 9 SORU 9 YANIT

Rusya 'savaş suçu' işliyor mu? Savaş suçu tanımına neler giriyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça