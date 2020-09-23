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GeriFutbol Son Dakika | Luis Suarez, Barcelona'ya gözyaşlarıyla veda etti
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Futbol
Haber Giriş: 23.09.2020 - 15:36 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Luis Suarez, Barcelona'ya gözyaşlarıyla veda etti

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Atletico Madrid ile anlaşan Uruguaylı yıldız Luis Suarez, Barcelona tesislerden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı.

Atletico Madrid ile anlaşan Barcelona'nın Uruguaylı golcüsü Luis Suarez, Katalan ekibinden ayrıldı. Golcü futbolcu Ciutat Joan Gamper tesislerine gelerek takıma veda etti.

Tesislerden aracıyla ayrılırken gözyaşlarını tutamayan Uruguaylu futbolcuyu basın mensupları görüntüledi.

SORULARI ÇALDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Başkan Jose Bartameu ile sorunlar yaşayan ve takımdan ayrılmak istediğini belirten Suarez için İtalyan ekibi Inter ve Juventus'la görüştüğü ifade edilmişti.

Hatta İtalyan vatandaşı olmak için sınava giren ancak sınavda soruların çalınmasından dolayı soruşturma başlatılan Suarez'in bu ülkeye transferi yattığı için Atletico Madrid ile anlaştığı iddia edildi. Suarez'in yıllık 9 milyon euro alacağı söyleniyor.

Son Dakika | Luis Suarez, Barcelonaya gözyaşlarıyla veda etti

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