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GeriFutbol Son Dakika | Luis Suarez, Atletico Madrid'e transfer oluyor!
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Haber Giriş: 21.09.2020 - 17:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Luis Suarez, Atletico Madrid'e transfer oluyor!

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Son Dakika | Luis Suarez, Atletico Madrid'e transfer oluyor!
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Atletico Madrid, yılın transfer bombalarından birini patlatıp Barcelona'dan Luis Suarez'i kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Barcelona'dan ayrılma noktasında olan Luis Suarez, bir diğer La Liga ekibi Atletico Madrid'e transfer oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Atletico Madrid, Luis Suarez transferini tamamladı. Uruguaylı forvet, böylece yeni sezonda Atletico Madrid forması giyecek.

Luis Suarez'in transfer edilmesiyle birlikte Alvaro Morata'nın da Atletico'dan Juventus'a gitmesi bekleniyor.

Son Dakika | Luis Suarez, Atletico Madride transfer oluyor

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