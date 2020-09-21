Son Dakika | Luis Suarez, Atletico Madrid'e transfer oluyor!

Barcelona'dan ayrılma noktasında olan Luis Suarez, bir diğer La Liga ekibi Atletico Madrid'e transfer oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Atletico Madrid, Luis Suarez transferini tamamladı. Uruguaylı forvet, böylece yeni sezonda Atletico Madrid forması giyecek.

Luis Suarez'in transfer edilmesiyle birlikte Alvaro Morata'nın da Atletico'dan Juventus'a gitmesi bekleniyor.

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