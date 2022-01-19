Son Dakika: Luis Campos Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a geldi!

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Dünyaca ünlü sportif direktör Luis Campos, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'la görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Campos'un yanında Lille'de birlikte çalıştığı Joao Sacramento da İstanbul'a geldi. Joao Sacramento daha önce Tottenham ve Roma'da Mourinho'nun yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdıktan sonra Futbol şubesini yeniden yapılandırma kararı alan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve yönetimi, Luis Campos'la anlaşmaya varmıştı.

Dünya futbolunda çok önemli bir yeri olan Luis Campos’un alınacak ve satılacak futbolcuların transferlerinde başkan Elmas ve yönetime danışmanlık yapacağı öğrenildi.