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Basketbol
Haber Giriş: 13.10.2020 - 15:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Los Angeles Lakers'in şampiyonluk sevincine gölge düştü! Corona virüsü şoku...

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Son Dakika | Los Angeles Lakers'in şampiyonluk sevincine gölge düştü! Corona virüsü şoku...
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NBA'de 10 yıl sonra yeniden şampiyonluğa ulaşan Los Angeles Lakers, halka açık olarak düzenlenmesi planlanan şampiyonluk kutlamalarının corona virüsü salgını sebebiyle güvenli bir döneme ertelendiğini açıkladı.

Spor Arena Dış Haberler | Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisi altıncı maçında Miami Heat'i 106-93 mağlup eden Los Angeles Lakers, seriyi 4-2 kazanarak 10 yıl aranın ardından NBA tarihindeki 17. şampiyonluğunu elde etti.

LeBron James önderliğinde tarihinin en başarısız dönemlerinden şampiyonluğa uzanan Los Angeles Lakers'ın tarifsiz sevincine corona virüsü gölgesi düştü.

Kulüp, corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında şampiyonluk kutlamasını ileri bir tarihe erteledi. Yapılan açıklamada, şampiyonluk kutlamaları için kesin tarih verilmezken 'güvenli dönem' vurgusu yapıldı.

İŞTE LOS ANGELES LAKERS CEPHESİNDEN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA

"NBA şampiyonluğumuzu taraftarlarımızla birlikte kutlamak için sabırsızlanıyoruz. Şehir ve eyalet yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz görüşme sonrasında, eğlenceli ve halka açık olarak organize etmeyi planladığımız kapsayıcı şampiyonluk kutlamalarımızı, halk sağlığı için tehlike arz etmeyecek bir dönemde düzenlemek üzere anlaştık. Bu arada, desteğiniz için siz Lakers Nation'a tekrar teşekkür ederiz"

 

Son Dakika | Los Angeles Lakersin şampiyonluk sevincine gölge düştü Corona virüsü şoku...

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