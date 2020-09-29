Son dakika | Los Angeles Clippers'ta Doc Rivers dönemi sona erdi!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılıklı anlaşma sonucu 58 yaşındaki Rivers'ın görevine son verildi.

Rivers yönetimindeki 7 yıl boyunca normal sezonda 356 galibiyet, 208 mağlubiyet elde eden Clippers, 6 kez yükseldiği play-off'larda ise 27 galibiyet, 32 yenilgi aldı.

ABD'li teknik adam, daha önce 4 yıl Orlando Magic'i çalıştırmış, 9 yıl görev yaptığı Boston Celtics ile 2008'de NBA şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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