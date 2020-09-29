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Basketbol
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Haber Giriş: 29.09.2020 - 09:33 | Son Güncelleme:

Son dakika | Los Angeles Clippers'ta Doc Rivers dönemi sona erdi!

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Son dakika | Los Angeles Clippers'ta Doc Rivers dönemi sona erdi!
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Clippers, başantrenör Doc Rivers ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılıklı anlaşma sonucu 58 yaşındaki Rivers'ın görevine son verildi.

Rivers yönetimindeki 7 yıl boyunca normal sezonda 356 galibiyet, 208 mağlubiyet elde eden Clippers, 6 kez yükseldiği play-off'larda ise 27 galibiyet, 32 yenilgi aldı.

ABD'li teknik adam, daha önce 4 yıl Orlando Magic'i çalıştırmış, 9 yıl görev yaptığı Boston Celtics ile 2008'de NBA şampiyonluğuna ulaşmıştı.

 

Son dakika | Los Angeles Clippersta Doc Rivers dönemi sona erdi

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