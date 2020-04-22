Son dakika | Loris Karius'un menajerinden son dakika açıklaması!

Bild'e konuşan Karius'un menajeri Florian Goll, "Sözleşme sürüyor, ama sorunlar var" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş'la yolların ayrılmadığını belirten Goll, "Yollarımızı ayırmadık. Sözleşmemiz devam ediyor, ama iki taraf arasında sorunlar var. Koronavirüs ile alakası yok. 2019 Mart ayından bugüne kadar 1.6 milyon euroluk ödeme yapılmadı. FIFA'ya bu konu yüzünden gittik. Geçen sezon da olmuştu." ifadelerini kullandı.