Son dakika | Loris Karius'un menajerinden son dakika açıklaması!
Siyah beyazlıları alacakları yüzünden FIFA'ya şikayet eden Karius'un sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği iddia edilirken, menajeri Florian Goll, yolların ayrıldığı konusunda çıkan haberleri yalanladı.
Bild'e konuşan Karius'un menajeri Florian Goll, "Sözleşme sürüyor, ama sorunlar var" açıklamasını yaptı.
Beşiktaş'la yolların ayrılmadığını belirten Goll, "Yollarımızı ayırmadık. Sözleşmemiz devam ediyor, ama iki taraf arasında sorunlar var. Koronavirüs ile alakası yok. 2019 Mart ayından bugüne kadar 1.6 milyon euroluk ödeme yapılmadı. FIFA'ya bu konu yüzünden gittik. Geçen sezon da olmuştu." ifadelerini kullandı.
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