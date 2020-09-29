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Haber Giriş: 29.09.2020 - 17:11 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Loris Karius yeni takımıyla ilk idmanında! Farklı imaj...

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Son Dakika | Loris Karius yeni takımıyla ilk idmanında! Farklı imaj...
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Bundesliga ekiplerinden Union Berlin ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Loris Karius, yeni takımında ilk idmanına yeni imajıyla çıktı.

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  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
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Spor Arena Dış Haberler | Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Loris Karius, yeni takımı Union Berlin'de ilk antrenmanına çıktı.

Bundesliga ekiplerinden Union Berlin ile sezon sonunda kadar sözleşme imzalayan deneyimli file bekçisi, Alman temsilcisinde topbaşı yaptı.

Alman kalecinin yeni takımıyla birlikte imajını da değiştirmiş olması dikkatlerden kaçmadı.

2018-2020 sezonları arasında kiralık olarak giydiği Beşiktaş formasıyla 67 karşılaşmada kalesinde 95 gol gören Karius, performansı nedeniyle eleştirilmişti.

Son Dakika | Loris Karius yeni takımıyla ilk idmanında Farklı imaj...

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