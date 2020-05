Son Dakika | Loris Karius, Beşiktaş'la sözleşmesini feshetti!

"Herkese merhaba, bugün Beşiktaş ile sözleşmemi feshettim. Ne yazık ki böyle sona eriyor ama bilmelisiniz ki bu durumu sorunsuz çözmek için her şeyi denedim. Aylarca tekrar tekrar söyleyerek çok sabırlı oldum. Geçen sene de aynı şeyler oldu. Ne yazık ki bu sorunu çözmeye çalışmadılar ve hatta maaş kesintisi alarak yardım önerimi reddettiler. Bu kulüpte oynamaktan çok keyif aldığımı bilmeniz benim için önemli. Beşiktaş, arkalarında böyle tutkulu taraftar olduğu için gurur duyabilir. Her zaman inanılmaz destek veriyorlar. İyi ve kötü günde beni her zaman desteklediniz ve ben sizi her zaman en iyi şekilde hatırlayacağım! Ayrıca kulüp için çalışan herkes dahil tüm takım arkadaşlarıma, antrenörlerime teşekkür etmek istiyorum. İlk günden beri kollarını açarak karşıladılar beni. Çok teşekkür ederim! Şampiyon Beşiktaş."

KARIUS'UN DANIŞMANINDAN BEŞİKTAŞ'A SERT SÖZLER

Bu kulüp için oynamaktan çok mutlu olduğumu bilmenizi isterim. Beşiktaş, tutkulu taBeşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, 'Şu anda maç yapmıyoruz. Kimseye oynamadığı dönemin parasını vermek istemiyoruz.' açıklaması yapmıştı. Karius'un menajerlerinden Florian Goll, Erdal Torunoğlulları'na şu sözlerle yanıt verdi:

"Torunoğulları'nın açıklamalarını şiddetle kınıyorum. Loris Karius'u insanların önüne atmak istiyorlar. Bizim bahsettiğimiz ödemelerin koronavirüs kriziyle hiçbir ilgisi yok. Ocak ayından beri maaş ödenmedi. Kulüp bunu koronavirüs salgınına bağlamak istiyor ama bu doğru değil."





Belarus Ligi’ne Özel Canlı İddaa kaybına %10’a varan iade Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!