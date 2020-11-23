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Haber Giriş: 23.11.2020 - 09:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Loris Karius, Almanya'da şok oldu! Bunu hiç beklemiyordu...

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Son Dakika | Loris Karius, Almanya'da şok oldu! Bunu hiç beklemiyordu...
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Beşiktaş'tan ayrdıldktan sonra sezon başında Bundesliga ekibi Union Berlin'a transfer olan Loris Karius, bu sezon ligde henüz forma şansı bulamadı.

Liverpool'da Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı goller nedeniyle ağır şekilde eleştirildikten sonra Beşiktaş'a transfer olan ancak Türkiye'de de aradığını bulamayan Loris Karius için işler iyi gitmemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz sezonun sonlarında Beşiktaş ile olan sözleşmesini fesh eden Karius, sezon başında Bundesliga ekibi Union Berlin'e transfer olmuştu.

Almanya'da kendisini bulmayı arayan Karius, Bundesliga'da büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Karius, 8 haftası geriden kalan Bundesliga'da henüz forma şansı bulamadı. Ligin flaş takımı Union Berlin, 5. sırada bulunup büyük bir sürprize imza atarken Karius yedek kulübesinde kaldı.

 

Son Dakika | Loris Karius, Almanyada şok oldu Bunu hiç beklemiyordu...

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