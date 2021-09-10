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GeriFutbol Son Dakika | Lorient 2-1 Lille / Maç sonucu ve özeti
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Futbol
Haber Giriş: 10.09.2021 - 22:28 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Lorient 2-1 Lille / Maç sonucu ve özeti

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Son Dakika | Lorient 2-1 Lille / Maç sonucu ve özeti

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Lille, Lorient'e 2-1 mağlup oldu.

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  • Lorient - Lille maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Lorient - Lille maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Lorient - Lille maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Lorient - Lille maçından öne çıkan fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yves Allainmat Stadyumu’nda oynanan maçta ev sahibi Lorient, 2-1 galip ayrıldı.

Lorient'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Armand ve 87. dakikada Morfi kaydetti.

Lille'in tek golünü ise milli futbolcumuz Burak Yılmaz penaltıdan attı.

Karşılaşmada Burak Yılmaz 90 dakika forma giydi. Yusuf Yazıcı ise 75 dakika görev aldı.

5 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen son şampiyon Lille, 5 puanla 10. sırada kaldı.

Lorient ise 8 puana yükselerek 4. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Lorient: Nardi, Silva, Mendes, Laporte, Jenz, Le Goff, Abergel, Lemoine, Monconduit, Moffi, Lauriente

Lille: Grbic, Djalo, Fonte, Botman, Reinildo, Andre, Xeka, Yusuf Yazıcı, Angel, Ikone, Burak Yılmaz

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