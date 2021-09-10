Son Dakika | Lorient 2-1 Lille / Maç sonucu ve özeti
Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Lille, Lorient'e 2-1 mağlup oldu.
Yves Allainmat Stadyumu’nda oynanan maçta ev sahibi Lorient, 2-1 galip ayrıldı.
Lorient'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Armand ve 87. dakikada Morfi kaydetti.
Lille'in tek golünü ise milli futbolcumuz Burak Yılmaz penaltıdan attı.
Karşılaşmada Burak Yılmaz 90 dakika forma giydi. Yusuf Yazıcı ise 75 dakika görev aldı.
5 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen son şampiyon Lille, 5 puanla 10. sırada kaldı.
Lorient ise 8 puana yükselerek 4. sırada yer aldı.
İLK 11'LER
Lorient: Nardi, Silva, Mendes, Laporte, Jenz, Le Goff, Abergel, Lemoine, Monconduit, Moffi, Lauriente
Lille: Grbic, Djalo, Fonte, Botman, Reinildo, Andre, Xeka, Yusuf Yazıcı, Angel, Ikone, Burak Yılmaz