Son Dakika | Loic Remy Çaykur Rizespor'da! Fenerbahçe ve transfer itirafı...

Fransız forvet Loic Remy, Çaykur Rizespor için gecenin geç saatlerinde İstanbul'a geldi. Sabah sağlık kontrolüne giren ve tüm tetkiklerden sağlam çıkan 33 yaşındaki golcü ile sözleşme yapıldı.

Kronik kalp rahatsızlığı bulunan Remy'nin sağlık kontrolünde herhangi bir soruna rastlanmadı ve Çaykur Rizespor 33 yaşındaki golcü oyuncuya 2+1 yıllık imza attırdı.

"Fenerbahçe ile görüştüm"

Loic Remy ile Fenerbahçe de ilgilenmişti ancak Erol Bulut'un talimatıyla Sarı-lacivertli kulüp Enner Valencia'ya yöneldi.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Remy; "Sadece Fenerbahçe değil, birçok kulüple temasımız oldu. Türk halkı çok heyecanlı, çok istekli. Bu da kararımı etkiledi. Buradaki projeye güvendim ve geldim. En iyiyi yapmaya çalışacağım." diye konuştu.

Hasan Kartal: "Remy kariyerli bir oyuncu"

Kulüp başkanı Hasan Kartal, Remy'nin dünya çapında bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, "Geldi ve formasını giydi. Rize'de ününü daha da yukarı taşıyacağını düşünüyorum. Remy kariyerli bir oyuncu. Umarım bize faydalı olur ve iyi bir sezon geçirir. Rize'de ailesiyle berabermiş gibi bir yaşantı içinde olacak. Buna eminiz. Çok güzel başarılara imza atacağız." diye konuştu.



Yıldız bir futbolcuyu Türk futboluna kazandırdıkları için mutlu olduklarını dile getiren Ali Zeki Saruhan ise, "Dünya yıldızını Türk sporuna kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Transfer çalışmalarımız devam edecek. Remy'nin kalitesiyle ülkemize ve şehrimize değer katacağına inanıyoruz. Umarım bu tercihimiz Türk futbolunu güzel bir yere taşır." değerlendirmesinde bulundu.

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