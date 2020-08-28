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Haber Giriş: 28.08.2020 - 14:34 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Loic Remy Çaykur Rizespor'da!

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Son Dakika | Loic Remy Çaykur Rizespor'da!
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Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, dünyaca ünlü golcü Loic Remy'yi 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Fransız forvet Loic Remy, Çaykur Rizespor için gecenin geç saatlerinde İstanbul'a geldi. Sabah sağlık kontrolüne giren ve tüm tetkiklerden sağlam çıkan 33 yaşındaki golcü ile sözleşme yapıldı.

Kronik kalp rahatsızlığı bulunan Remy'nin sağlık kontrolünde herhangi bir soruna rastlanmadı ve Çaykur Rizespor 33 yaşındaki golcü oyuncuya 2+1 yıllık imza attırdı.

Fenerbahçe de ilgilenmişti

Loic Remy ile Fenerbahçe de ilgilenmişti ancak Erol Bulut'un talimatıyla Sarı-lacivertli kulüp Enner Valencia'ya yöneldi.

Son Dakika | Loic Remy Çaykur Rizesporda

Son Dakika | Loic Remy Çaykur Rizesporda

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