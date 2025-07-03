Son dakika - Liverpool'un yıldızı Diogo Jota hayatını kaybetti! İşte kazanın nedeni - Diogo Jota kimdir? (Hayatı ve biyografisi)

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Liverpool'da forma giyen 28 yaşındaki Portekizli futbolcu Diogo Jota, bu sabah İspanya'nın Zamora ilinde bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

Marca'nın haberine göre kaza, A-52 otoyolunun 65. kilometresinde, Palacios de Sanabria belediyesi sınırları içinde meydana geldi.

KARDEŞİYLE BİRLİKTE ALEV ALAN ARAÇTA HAYATINI KAYBETTİ

Liverpool oyuncusu, 26 yaşındaki kendisi gibi futbolcu kardeşi André ile birlikte seyahat ettiği araç yoldan çıkarak alev alması sonucu hayatını kaybetti.

Acil yardımı arayan tanıkların verdiği bilgiye göre, araç alevler içinde kaldı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA: ARAÇ ALEV ALDI, BİTKİ ÖRTÜSÜNE SIÇRADI

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Zamora İl Meclisi'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 'Palacios de Sanabria A-52'de meydana gelen kazada iki genç hayatını kaybetti. Rionegro del Puente İtfaiye İstasyonu kazaya müdahale etti. Kaza yapan araç alev aldı ve alevler bitki örtüsüne sıçradı. Kazada hayatını kaybeden kişiler 28 ve 26 yaşındaydılar. Mekanları cennet olsun.'

İŞTE KAZANIN NEDENİ

İspanyol jandarma birimi Guardia Civil, BBC Sport'a yaptığı açıklamada Diogo Jota ve kardeşinin Perşembe günü yerel saatle 00:30 sularında hayatını kaybettiğini bildirdi. Yetkililer, Lamborghini marka araçlarının başka bir aracı sollarken lastik patlaması nedeniyle yoldan çıktığını ve ardından alev aldığını belirtti.

KAZA YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜ GELDİ

Diogo Jota ve kardeşinin hayatını kaybettiği kazadan sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı. Lamborghini marka aracın yangın nedeniyle tamamen yandığı görülüyor.

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HENÜZ 11 GÜN ÖNCE EVLENMİŞTİ

Trafik kazasında hayatını kaybeden Diogo Jota, henüz 11 gün önce 22 Haziran’da hayat arkadaşı Rute Cardoso ile dünya evine girmişti. Çiftin 4, 2 ve 1 yaşlarında üç çocuğu bulunuyor.

PORTEKİZ FUTBOL FEDERASYONU DA DOĞRULADI

Portekiz Futbol Federasyonu, milli takımın yıldızlarından Diogo Jota'nın kardeşiyle birlikte trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle; Portekiz Futbol Federasyonu ve tüm Portekiz futbolu, Diogo Jota ve kardeşi André Silva'nın bu sabah İspanya'da ölümüyle sarsıldı. Diogo Jota, A Milli Takım formasıyla 50'ye yakın maça çıkmış, fantastik bir oyuncudan çok daha fazlası olan, takım arkadaşları ve rakipleri tarafından saygı duyulan, neşesi bulaşıcı, camiada referans gösterilen sıra dışı bir insandı. Portekiz Futbol Federasyonu, Diogo ve André Silva'nın ailesine ve arkadaşlarına, ayrıca oyuncuların sırasıyla oynadığı kulüpler olan Liverpool FC ve FC Penafiel'e en derin taziyelerini sunar. Portekiz Futbol Federasyonu, Milli Takımımızın Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda İspanya ile oynayacağı maç öncesinde UEFA'dan bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını talep etti. İki şampiyonu kaybettik. Diogo ve André Silva'nın ölümü Portekiz futbolu için telafisi mümkün olmayan kayıplar anlamına geliyor ve her gün onların mirasını onurlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

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Diogo Jota, kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte bir dönem Porto'da forma giymişlerdi.

DİOGO JOTA KİMDİR?

Tam adı Diogo José Teixeira da Silva olan Jota, 4 Aralık 1996’da Portekiz’in Porto şehrinde doğdu. Futbola Paços de Ferreira altyapısında başlayan Jota, 2016’da Atlético Madrid’e transfer oldu, ancak burada düzenli forma şansı bulamadı. 2017’de Wolverhampton Wanderers’a kiralık olarak giden yıldız oyuncu, burada sergilediği etkileyici performansla dikkat çekti. 2018’de Wolves’a kalıcı olarak imza atan Jota, 46 maçta 18 gol atarak takımın Premier Lig’e yükselmesinde önemli bir rol oynadı.

2020 yılında Liverpool’a 41 milyon sterlin (artı bonuslarla 45 milyon sterlin) karşılığında transfer olan Jota, kırmızı formayla 9’u geçtiğimiz sezon olmak üzere toplamda 56 gol attı. Premier Lig, FA Cup ve Lig Kupası zaferlerinde pay sahibi olan Jota, Portekiz Milli Takımı’nda da 47 maçta 12 gol kaydetti. Dinamik oyun tarzı, bitiriciliği ve sakatlıklarla mücadele etmesine rağmen sahadaki etkisiyle tanınan Jota, Liverpool’un hücum hattında vazgeçilmez bir isimdi.