Son Dakika: Liverpool'dan Trabzonspor'a transfer teklifi! Mert Günok detayı...

Yaz döneminde Trabzonspor’dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Uğurcan Çakır’ın Avrupa’dan pek çok talibi var.

Özellikle İnter, milli file bekçisiyle yakından ilgilenirken; Liverpool da harekete geçme kararı aldı. Geçen sezondan bu yana Uğurcan’ın maçlarını takip eden İngiliz devi, Trabzonspor’a teklif yapacak. Daha önce aracılar vasıtasıyla nabız yoklayan Premier Lig ekibi, Bordo- Mavili kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Alisson’un forma giymediği maçlarda kalede sıkıntı yaşayan ve Brezilyalı file bekçisiyle rekabet edebilecek üst düzey bir isim arayan Liverpool, Uğurcan’da karar kıldı.