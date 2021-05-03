Son Dakika: Liverpool'dan Trabzonspor'a transfer teklifi! Mert Günok detayı...
Geçen sezondan beri Uğurcan Çakır’ı takip eden Liverpool, önümüzdeki günlerde Trabzonspor'a resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Trabzonspor Yönetimi bu transferden 20-25 milyon Euro arası rekor gelir bekliyor. Uğurcan Çakır’ın satılması halinde ise Abdullah Avcı’nın 1 numaralı hedefi Mert Günok.
Yaz döneminde Trabzonspor’dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Uğurcan Çakır’ın Avrupa’dan pek çok talibi var.
Özellikle İnter, milli file bekçisiyle yakından ilgilenirken; Liverpool da harekete geçme kararı aldı. Geçen sezondan bu yana Uğurcan’ın maçlarını takip eden İngiliz devi, Trabzonspor’a teklif yapacak. Daha önce aracılar vasıtasıyla nabız yoklayan Premier Lig ekibi, Bordo- Mavili kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Alisson’un forma giymediği maçlarda kalede sıkıntı yaşayan ve Brezilyalı file bekçisiyle rekabet edebilecek üst düzey bir isim arayan Liverpool, Uğurcan’da karar kıldı.