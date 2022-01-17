Son Dakika: Liverpool'dan Adanaspor'a... 3,5 yıllık anlaşma resmen açıklandı

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TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, Liverpool'un eski futbolcusu Jordon Ibe ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı



Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz 26 yaşındaki forvet oyuncusu Jordon Ibe ile 3,5 yıllığına anlaşma sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

DİKKAT ÇEKEN DETAY; 3.5 YILLIK SÖZLEŞME

Liverpool'da yetişen ve son olarak Derby County forması giyen Jordon Ibe'ı İstanbul'a getirip sağlık kontrollerinden geçiren Akdeniz ekibi, yapılan son görüşmelerin ardından oyuncuyla el sıkışırken 3.5 yıllık sözleşme detayı dikkat çekti.

Oyuncunun yılık kazancına dair bir bilgi verilmedi. İngiltere'de alt yaş milli takımlarında da forma giyen fakat bu sezon henüz resmi bir maçta forma giymeyen Jordon Ibe, geçtiğimiz sezon sadece 4 maç oynayıp 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

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1.76 boyundaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 700 bin euro.



Adanaspor'un ayrıca, daha önce Türkiye'de Trabzonspor forması da giyen Daniel Sturridge ile de ilgilendiği öne sürüldü.



İşte karşınızda Derby performansıyla Jordon Ibe;

ADANASPOR'UN YENİ YILDIZI JORDON IBE KİMDİR?

Charlton altyapısında yetişen ve Wycombe'denin ardından Liverpool altyapısında kariyerine devam eden İngiliz futbolcu, Liverpool dönemlerinde zaman zaman iyi performanslar sergiledi fakat kendisinden beklenen büyük patlamayı yapamadı. İngiltere dışında ilk kez çıkacak olan 26 yaşındaki futbolcu, Bournemouth ve Derby County formalarını giydi. Adanaspor, bonservisi elinde ve kulüpsüz durumda bulunan oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde 220 maça çıkan Jordon Ibe, 21 gol, 27 asistlik performansa imza attı.