Son Dakika: Liverpool'da Mohamed Salah intikam için gün sayıyor! Maçtan önce dilemişti, son düdükten sonra paylaştı...

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen Mohamed Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'in tarihi bir geri dönüşle Manchester City'i saf dışı bırakarak finale yükselmesinin ardından intikam için geri sayıma geçti.

2018 yılında Real Madrid'e karşı kaybettikleri finalin yaralarını sarmak isteyen Mısırlı futbolcu, Villarreal maçının ardından verdiği röportajda, bu yıl finalde bir kez daha Real Madrid ile kozlarını paylaşmak istediğini söylemişti.

MAÇTAN ÖNCE DİLEDİ, SON DÜDÜKLE BİRLİKTE PAYLAŞTI

29 yaşındaki Mohamed Salah,"Real Madrid'e karşı oynamak istiyorum. Bizi bir kere finalde yendiler, onlarla yarım kalan bir hesabımız var. Bir kez daha oynayalım." ifadelerini kullanmış ve İspanyol devine meydan okumuştu.

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"GÖRÜLECEK BİR HESABIMIZ VAR"

Bu sezon finalde Real Madrid ile karşılaşarak 2018'in intikamını almayan isteyen Mısırlı yıldız futbolcu, İspanyol temsilcisinin yarı finalde Manchester City'i epik bir skorla elemesinin ardından kişisel sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Real Madrid-Manchester City mücadelesinin son düdüğünün ardından Instagram'da bir paylaşım yapan Mohamed Salah, fotoğrafın altına "Görülecek bir hesabımız var." mesajını ekledi. Deneyimli futbolcunun söz konusu paylaşımı 2 milyona yakın beğeni alırken, onbinlerce yorum yapıldı.

2018 FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Geçen sezon Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Liverpool'u toplamda 3-1'lik skorla geçmeyi başarmıştı. Ancak Salah'ın Real Madrid'le olan hesabı daha da eskiye dayanıyor.

2017/18 sezonunda üst üste üçüncü Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Real Madrid, finalde Liverpool'u mağlup etmişti. Mohamed Salah ile Cristiano Ronaldo'nun düellosuna sahne olması beklenen maçta dengeler, Mısırlı yıldızın daha ilk dakikalarda yaşadığı sakatlık nedeniyle değişmişti.

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O dönem Real Madrid forması giyen Sergio Ramos'un sert faulüyle ters bir şekilde düşen ve omzu çıkan Mohamed Salah, sadece 30 dakika sahada kalabilmişti. Yıldız ismin yokluğunda Real Madrid'e karşılık vermekte zorlanan Liverpool, Gareth Bale (2) ve Karim Benzema'nın gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.

SERGIO RAMOS: VİCDANIM RAHAT

Mohamed Salah'ı sakatladığı pozisyonun ardından gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Sergio Ramos, futbolda bu tarz olayların yaşanabileceğini söyleyerek rakibinin sakatlanmasına sebep olduğu için suçluluk duymadığını ifade etmişti.

Futbol bazen en tatlı, bazen de en acı yüzünü gösterir. Her şeyden önce biz arkadaşız. Salah umarım hemen iyileşirsin. Gelecek seni bekliyor. Geçmiş olsun. Bu durum çok üzücü ama asla böyle bir şey olmasını istemezdim. Ancak pozisyon için suçluluk duymuyorum. Eğer omzuna enjeksiyon yapılsaydı ikinci yarıda oynayabilirdi. Sergio Ramos

MOHAMMED SALAH: KARİYERİMİN EN KÖTÜ ANIYDI

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Sergio Ramos'un açıklamalarına cevap veren Mohamed Salah, söz konusu finalde yaşadığı omuz sakatlığının kariyerinin en kötü anı olduğunun altını çizerek İspanyol savunmacının demeçlerinin komik olduğunu savunmuştu.

Yere düştüğümde hem fiziksel acı çektim hem de endişelendim. Şampiyonlar Ligi finalinde oyundan çıkmak zorunda kalmak kariyerimin en kötü anıydı. Öfkeli ve hüzünlüydüm. Daha sonra Dünya Kupası'nda oynayamama ihtimalini de düşündüğümde adeta yıkıldım. Ramos'un açıklamaları komik. Biri sizi önce ağlatıp sonra güldürüyorsa sorun yoktur. Bana yazdı ama bunun asla normal bir durum olduğunu söylemedim. Mohamed Salah

JURGEN KLOPP: GÜREŞTE YAPILAN MÜDAHALELER GİBİYDİ

Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, Real Madrid finalinin ardından verdiği röportajda Sergio Ramos'un Mohamed Salah'a yaptığı faul hakkında, "Salah'a yapılan müdahale, güreşte yapılan müdahaleler gibiydi." ifadelerini kullanmıştı.