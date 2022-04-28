Son Dakika: Liverpool'da Jürgen Klopp'tan ters köşe! '2024'te ayrılacağım' dedikten sonra imzayı attı!

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Liverpool ile olan sözleşmesi 2024 yılı Haziran ayında sona erecek olan Jürgen Klopp, her seferinde yeni sözleşme imzalamayacağını ve sözleşmesi bittikten sonra 1 yıl ara vereceğini belirtmişti. Alman teknik adamın geleceğine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı.

2015 yılında İngiliz ekibinin başına geçen Klopp, 2018 yılında 6 yıllık sözleşme imzalamıştı. 2020 yılında Liverpool'u Premier Lig'de 30 yıl aradan sonra şampiyonluğa taşıyan Klopp, sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılacağını söylemişti.

Alman teknik adam yaptığı açıklamada, "Liverpool'da 4 yılım daha kaldı. 2024'te sözleşmem sona erecek. Ondan sonra hayat devam edecek tabii ki. Mainz'dan sonra yaptığım gibi, 1 yıl ara vereceğim. O 1 yıl boyunca hiçbir şey yapmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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EN BÜYÜK ADAY GERRARD OLMUŞTU

Klopp'un bu açıklamasından sonra Liverpool'un 2024 yılından itibaren yeni teknik direktörünün kim olacağına dair iddialar ortaya atılmaya başlanmış ve en kuvvetli adayın Steven Gerrard olduğu öne sürülmüştü. Liverpool'un efsane ismi Gerrard'ın, kulübün sahipleri tarafından yakından takip edildiği belirtilmişti.

GERİ ADIM ATTI! YENİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Dün akşam Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Villarreal'i Anfield Road'da 2-0 yenen ve final öncesi büyük avantaj yakalayan Liverpool'da ertesi gün resmi açıklama yapıldı.

Liverpool, Jürgen Klopp'un 2024'te bitecek olan sözleşmesinin 2026 yılına uzatıldığını açıkladı.

Klopp'un imza sonrası öne çıkan sözleri;

Eşim burada kalmamızı istediği için Liverpool'daki sözleşmemi uzattım. İyi bir eş olarak, eşiniz bir yerde kalmak istediğinde ne yapmalısınız? Kalmalısınız.

KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM

Tabii ki tek sebep bu değil ancak sebeplerden biri. Biliyorsunuz, 'kulübümüzü' seviyorum ve Liverpool, olunabilecek en iyi yer. Kendimi çok şanslı hissediyorum."

İŞTE BURADAYIZ

Yıllar önce kulüp yönetimi, 'Alman bir adamı' göreve getirmenin iyi bir fikir olacağını düşündü. Ve işte buradayız.

YENİ SPORTİF DİREKTÖRÜN ETKİSİ...

Sezon sonunda ayrılacak olan mevcut sportif direktör Michael Edwards'ın yerine Klopp'un yakın ilişki kurduğu Julian Ward'ın gelecek olmasının 54 yaşındaki teknik direktörün kararında etkili olduğu belirtildi.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Opta'nın verisine göre ise Jürgen Klopp, Marcelo Lippi ve Ottmar Hitzfeld ile birlikte Şampiyonlar Ligi tarihinde evindeki yarı final maçlarının tamamını kazanıp turnuvada en çok maça çıkan teknik direktör oldu. (4/4; Marcelo Lippi ve Ottmar Hitzfeld ile eşit).

7 KUPA KAZANDI

2015 yılından beri görev yaptığı Liverpool'da 2019/20 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Jürgen Klopp, 2018/19 sezonundaki Şampiyonlar Ligi kupası da dahil toplamda 7 kupa kazanma başarısı gösterdi.