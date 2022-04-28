Son Dakika: Liverpool'da Jürgen Klopp'tan ters köşe! '2024'te ayrılacağım' dedikten sonra görüşmeler başladı...

Haberin Devamı

Liverpool ile olan sözleşmesi 2024 yılı Haziran ayında sona erecek olan Jürgen Klopp, her seferinde yeni sözleşme imzalamayacağını ve sözleşmesi bittikten sonra 1 yıl ara vereceğini belirtmişti. Alman teknik adamın geleceğine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı.

2015 yılında İngiliz ekibinin başına geçen Klopp, 2018 yılında 6 yıllık sözleşme imzalamıştı. 2020 yılında Liverpool'u Premier Lig'de 30 yıl aradan sonra şampiyonluğa taşıyan Klopp, sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılacağını söylemişti.

Alman teknik adam yaptığı açıklamada, "Liverpool'da 4 yılım daha kaldı. 2024'te sözleşmem sona erecek. Ondan sonra hayat devam edecek tabii ki. Mainz'dan sonra yaptığım gibi, 1 yıl ara vereceğim. O 1 yıl boyunca hiçbir şey yapmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

EN BÜYÜK ADAY GERRARD OLMUŞTU

Klopp'un bu açıklamasından sonra Liverpool'un 2024 yılından itibaren yeni teknik direktörünün kim olacağına dair iddialar ortaya atılmaya başlanmış ve en kuvvetli adayın Steven Gerrard olduğu öne sürülmüştü. Liverpool'un efsane ismi Gerrard'ın, kulübün sahipleri tarafından yakından takip edildiği belirtilmişti.

GERİ ADIM ATTI! YENİ SÖZLEŞME...

Dün akşam Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Villarreal'i Anfield Road'da 2-0 yenen ve final öncesi büyük avantaj yakalayan Liverpool'da Jürgen Klopp için maçın ardından dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

Son olarak Mart ayında da 2024'te ayrılacağının mesajını veren Klopp için Daily Mail, Liverpool'da devam etme ihtimalinin kuvvetlendiğini öne sürdü. 54 yaşındaki Alman teknik adamın bu sene farklı bir enerjiyle sahada olduğu ve görevine uzun süre daha devam etmek için yeterli motivasyona sahip olduğu iddia edildi.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İngiliz ekibinin sahibi Fenway Sports Group'un da Klopp'un devam etme niyetinin farkında olduğu ve yeniden uzun süreli anlaşma yapmak için çalışmalara başladığı ifade edildi. Klopp'un menajeri Marc Kosicke'nin Villarreal maçı için Liverpool'a geldiği ve Fenway Sports Group Başkanı Mike Gordon'la yeni sözleşme için ön görüşme yaptığı belirtildi.

Haberin Devamı

Alman çalıştırıcının 2024'te Liverpool'daki 9. yılı olacağı ve teknik direktörlük kariyerinin en uzun dönemini yaşayacağı için gerekli motivasyona sahip olamayacağını düşündüğü ancak mevcut takımın son dönemde başardıkları ve ileride başaracakları nedeniyle büyük heyecan duyduğu için görevine aynı tutkuyla devam edebileceği kaydedildi.

YENİ SPORTİF DİREKTÖRÜN ETKİSİ...

Sezon sonunda ayrılacak olan mevcut sportif direktör Michael Edwards'ın yerine Klopp'un yakın ilişki kurduğu Julian Ward'ın gelecek olmasının 54 yaşındaki teknik direktörün kararında etkili olduğu belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Opta'nın verisine göre ise Jürgen Klopp, Marcelo Lippi ve Ottmar Hitzfeld ile birlikte Şampiyonlar Ligi tarihinde evindeki yarı final maçlarının tamamını kazanıp turnuvada en çok maça çıkan teknik direktör oldu. (4/4; Marcelo Lippi ve Ottmar Hitzfeld ile eşit).

Haberin Devamı

7 KUPA KAZANDI

2015 yılından beri görev yaptığı Liverpool'da 2019/20 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Jürgen Klopp, 2018/19 sezonundaki Şampiyonlar Ligi kupası da dahil toplamda 7 kupa kazanma başarısı gösterdi.