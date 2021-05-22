Son Dakika: Liverpool'da Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak açıklaması! Transferi için karar günü...

Spor Arena Dış Haber - Devre arası transfer döneminde Schalke 04'ten Liverpool'a kiralanan milli futbolcu Ozan Kabak'ın bonservisinin alınması için İngiliz ekibinden açıklama geldi.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Pazar günü Crystal Palace ile oynayacakları maç öncesi düzenlediği basın toplantısında Ozan Kabak'ın geleceğine ilişkin soruları yanıtladı.

Ozan Kabak'ın Liverpool'da gösterdiği performanstan mutlu olduğunu belirten Klopp, "Ozan kesinlikle inanılmazdı. Burada harika bir iş çıkardı ve şimdiden inanılmaz bir deneyime sahip oldu. Farklı kulüplerde oynadı, Türkiye'den Almanya'ya genç yaşta transfer oldu ve Almanya'da iki büyük kulüpte oynadı. Orada koşulları biraz zordu ancak bu onun hatası değil" dedi.

Milli futbolcunun Liverpool formasıyla çok başarılı maçlar çıkardığını söyleyen Alman teknik adam, "Buraya geldiğinde uyum sağlamak için biraz zaman ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyorduk. Onu atlattıktan sonra çok iyi maçlar çıkardı. Herhangi bir maçı seçmek istemiyorum fakat Leipzig'e karşı oynadığımız maçlarda gerçekten inanılmazdı" ifadelerini kullandı.

Klopp, Ozan'ın geleceğine dair kararı Crystal Palace'a karşı oynayacakları maçtan sonra karar vereceklerini ifade ederek, "Onun geleceği hakkında her şeyi açıkça konuşacağız ve bunu, oynayacağımız son maçtan sonra yapacağız. Açıkçası görüşmek için yeterince zamanımız var ve bu konuda söyleyebileceğim başka bir şey yok" şeklinde konuştu.

OZAN KABAK: "LIVERPOOL'DA KALMAK İSTİYORUM"

Liverpool'daki geleceğine dair The Times'a bir röportaj veren Ozan Kabak, İngiliz ekibindeki geleceğinin henüz netleşmediğini söyledi.

Ozan yaptığı açıklamada, "Jürgen Klopp geleceğimle ilgili henüz bir şey söylemedi. Şimdiye kadar bu konu hakkında konuşmadık. Neler olacağını göreceğiz ancak her ne olursa olsun burada olmaktan gerçekten keyif aldım ve herkesin benim için yaptıklarına teşekkür ederim" dedi.

İngiliz ekibinde kalmaya devam etmek istediğini söyleyen başarılı savunmacı, "Burası Liverpool. Tabii ki kalmak istiyorum. Jurgen gibi bir menajerle çalıştım. Şimdi yıldızlarla ilgili daha çok deneyimim var. Yıldız olduklarını söyleyebilirim. Ekibimizde çok sayıda yıldız var. Onlarla çalışmak bile insanı daha iyi yapar. Maçta gelişiyorsunuz, antrenmanda bile gelişiyorsunuz. Kalıp, kalmamadan bağımsız olarak, bu beş benim için oldukça iyi ve eğitici geçti" ifadelerini kullandı.

"LIVERPOOL OPSİYONU KULLANMAKTAN VAZGEÇTİ" İDDİASI

Alman ekibi Schalke 04'ten 18 milyon poundluk satın alma opsiyonu bulunan Ozan Kabak için İngiliz basını, geçtiğimiz günlerde bir iddia ortaya atmış ve Liverpool'un bu opsiyonu kullanmayacağını belirtmişti.

İngiliz Daily Mail Gazetesi, Liverpool'un RB Leipzig'ten Ibrahima Konate'yi 40 milyon pounda renklerine katmaya hazırlandığı ve bu nedenle Ozan Kabak'la yollarını ayıracağını kaydetmişti.

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