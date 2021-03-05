Son Dakika: Liverpool'da Jurgen Klopp kötü haberi verdi! Ozan Kabak...

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın ufak bir sakatlık sorunu olduğunu açıkladı.

Fulham maçından önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alman çalıştırıcı, "Ozan Kabak'ın şu an için ufak bir problemi var. Fulham maçına kadar hazır olup olmayacağını göreceğiz. Ancak oynayamayacak gibi duruyor." dedi.

BEŞ MAÇTA OYNADI, SAKATLANDI

Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip ve Fabinho'nun sakatlıklarının ardından savunma hattına takviye yapmak adına transfer edilen genç oyuncunun yalnızca 5 müsabakada süre aldıktan sonra sakatlanması İngiltere'de ses getirdi.

Liverpool - Fulham mücadelesi 7 Mart Pazar günü saat 17.00'da Anfield Road'da oynanacak.

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