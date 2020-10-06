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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 13:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Liverpool'da bir koronavirüs vakası daha! Xherdan Shaqiri...

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

İsviçre Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kampında yer alan 28 yaşındaki oyuncuya rutin kontroller sırasında yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Karantinaya alınan Shaqiri, Liverpool'da Thiago Alcantara ve Sadio Mane'nin ardından son günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan üçüncü futbolcu oldu.

Son Dakika | Liverpoolda bir koronavirüs vakası daha Xherdan Shaqiri...

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