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GeriFutbol Son dakika | Liverpool'da Alisson şoku! 10 ila 14 gün sahalardan uzak kalacak...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 12:00 | Son Güncelleme:

Son dakika | Liverpool'da Alisson şoku! 10 ila 14 gün sahalardan uzak kalacak...

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İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker, sakatlığı yüzünden 10 ila 14 gün sahalardan uzak kalacak.

28 yaşındaki file bekçisinin, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 5. haftasındaki Ajax karşılaşmasının kadrosuna alınmamasının sebebi belli oldu.

Son dakika | Liverpoolda Alisson şoku 10 ila 14 gün sahalardan uzak kalacak...

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Test sonucu diz ardı kirişinde zorlanma tespit edildi. Kaç maç kaçıracağını tam olarak bilmiyoruz. Beklemek zorundayız. Fakat bu tip sakatlıkların 4-5 günde iyileştiğini görmedim. O yüzden 10 ila 14 gün süreceğini sanıyorum." ifadelerini kullandı.

 

Son dakika | Liverpoolda Alisson şoku 10 ila 14 gün sahalardan uzak kalacak...

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