Son Dakika: Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp'tan Kylian Mbappe açıklaması! "Kör değiliz, ilgileniyoruz ama..."

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp, Paris Saint Germain'den ayrılarak Real Madrid'e imza atmasına kesin gözüyle bakılan Kylian Mbappe hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransız yıldızla ilgilendiklerini belirten Alman teknik adam, çok istemelerine rağmen transfer yarışına girmeyeceklerinin altını çizdi. Klopp, "Tabi ki Kylian Mbappe ile ilgileniyoruz. Kör değiliz ancak transfer savaşına girmeyeceğiz ve dolayısıyla imza attırmayacağız." dedi.

"KÖR DEĞİLİZ, İLGİLENİYORUZ ANCAK TRANSFER YOK"

Kylian Mbappe ile ilgileniyoruz. Kör değiliz. Tabi ki onu beğeniyoruz. Eğer Mbappe'yi beğenmiyorsanız kendinizi sorgulamanız lazım. Ancak yine de onun için transfer savaşına girmeyeceğiz. Sözleşme imzalamayacağız. Birçok başka takım devrede ve bu bizim için sorun değil. O harika bir futbolcu. Bir daha altını çizmek gerekirse Liverpool ile Kylian Mbappe arasında size anlatmamı gerektirecek herhangi bir şey yok. Jurgen Klopp

HAZİRAN'DA SERBEST KALACAK

PSG, Kylian Mbappe'ye umutsuzca sözleşme yeniletmeye çalışırken oyuncunun kontratının bitimine bir ay kaldı.

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REAL MADRID İLE ANLAŞMA TAMAM İDDİASI

Kylian Mbappe, Real Madrid ile imzalayacağı sözleşmesinin şartlarını kabul etti. Başkent temsilcisi, yaklaşık dört aylık görüşmelerin ardından Fransız golcü ile anlaşmaya vardı ve geriye sadece küçük ayrıntılar kaldı.

İspanyol devi, Fransız oyuncunun 21 Mayıs'ta Metz'e karşı oynanacak maçta PSG'ye veda etmesini bekliyor. Yılın transferi, Real Madrid ile Liverpool arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinden sonra açıklanacak. Başkent temsilcisi, 28 Mayıs'ta Stade de France'ta Liverpool ile finalde karşılaşacak ve saha dışı herhangi bir anlaşmanın Carlo Ancelotti'nin hazırlıklarını etkilemesi istenmiyor.

KYLIAN MBAPPE TARİH VERMİŞTİ

Yeni sezonda oynayacağı takımın büyük oranda netleştiğini söyleyen Kylian Mbappe, "Bence artık daha fazla sorumluluk alma zamanım geldi. Belki Paris'te kalarak mutlu olurum ama belki başka bir yerde, yeni bir projeyle de mutlu olabilirim. Üç kez üst üste Ligue 1'de yılın oyuncusu seçilmek büyük bir onur. Yeni sezonda oynayacağım takıma ilişkin kararımı çok kısa bir süre içerisinde açıklayacağım. Kararımı büyük oranda verdim." demişti.

Kylian Mbappe bu açıklamanın ardından Fransız televizyonlarına verdiği demeçte, kararını 28 Mayıs'tan önce duyuracağını söyledi. Yıldız futbolcu, "Geleceğimle ilgili kararı 28 Mayıs'tan önce açıklayacağım." dedi.

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ÇOCUKLUK HAYALİ BİR SENE ERTELENDİ

Santiago Bernabeu'da oynamak çocukluk hayali olan Kylian Mbappe için Real Madrid geçen yaz da transfer girişimlerinde bulunmuş ancak PSG'den onay çıkmamıştı.

YILDA NE KADAR KAZANACAK

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Dimarzio'ya göre; Real Madrid, PSG ile sözleşmesi sona eren Mbappe ile anlaşmaya vardı. Fransız yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Real Madrid, vergiler hariç Mbappe'ye yıllık 25 milyon Euro ödeyecek. Los Galacticos, imza parası olarak da Fransız yıldıza 100 milyon Euro ödeyecek.