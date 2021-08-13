Son Dakika: Liverpool resmen açıkladı! Virgil van Dijk nikah tazeledi...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Virgil van Dijk ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hollandalı savunmacı, "İnanılmaz bir duygu. Çok gurur duyuyorum. Eşim, çocuklarım ve menajerim çok gururluyuz. Bugüne kadar gösterdiğim tüm çabam aynı şekilde devam edecek. Liverpool'un gelecekte bana neler getireceğini dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

2018 yılında Southampton'dan transfer edilen Virgil van Dijk bu imzayla birlikte 2025 yılına kadar Liverpool forması giyecek.