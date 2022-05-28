Son dakika: Liverpool - Real Madrid Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım! Maça gitmek için mecburen bot kiraladılar! Dev finalde Fatih Terim sürprizi...

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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde bu akşam Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Paris'te bulunan Parc de France Stadı'nda oynanacak karşılaşmayla Avrupa'da bu sezonun en büyüğü belli olacak.

TSİ 22:00'da başlayacak karşılaşmada Real Madrid 14, Liverpool ise 7. kez 'Kupa 1'de zafere ulaşmak için mücadele edecek.

REAL MADRID SON FİNALİNİ LIVERPOOL'A KAYBETMİŞTİ

13 şampiyonlukla Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan konumunda bulunan Real Madrid, en son 1981 yılındaki final maçını kaybetmişti. İspanyol devini 1-0 mağlup eden Liverpool kupaya uzanmıştı. Real Madrid, daha sonra oynadığı 7 final maçını da kazanıp kupayı evine götürdü (1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018). İki takım 2018 finalinde de karşılaşmış, maçı 3-1 kazanan Real Madrid kupanın sahibi olmuştu.

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İki takım daha önce 8 kez karşılaştı. 4 maçı Real Madrid, 3 maçı da Liverpool kazandı. İspanyollar 10, İngilizler 8 gol attı.

CARLO ANCELOTTI REKOR PEŞİNDE

Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, 2003 ve 2007'de Milan, 2014'te ise Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmıştı. Turnuvadaki 5. finaline çıkacak olan İtalyan teknik adam, 4. şampiyonluğa ulaşması halinde Bob Paisley ve Zidane ile paylaştığı 'Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan teknik direktör' rekorunu tek başına eline alacak. Ancelotti, Şampiyonlar Ligi finallerindeki tek yenilgisini 2005 yılında İstanbul'da Liverpool'dan almıştı.

İNGİLTERE'DE ULAŞIM KRİZİ!

Bu akşam Paris'te oynanacak dev final öncesi İngiltere'den Paris'e gitmeye çalışan Liverpool taraftarları ulaşım kriziyle karşı karşıya kaldı. Dün akşam satlerinden bu yana Londra'da bulunan Heatrow Havalimanı'ndaki özel uçuşların bazılarının iptal olması üzerine büyük krizler yaşandı.

Benzer sorunlar, Liverpool'da bulunan John Lennon Havalimanında da yaşandı. Paris'e gitmek için otobüs kiralayan bazı taraftarlar da otobüs şirketlerinin son dakika iptalleri sebebiyle İngiltere'de kaldı.

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UÇAKLARI KALKMAYINCA BOT KİRALADILAR

Londra'dan Paris'e gitmeye çalışan 13 Liverpool taraftarı, uçuş için gittikleri Heatrow Havalimanı'nda uçaklarının iptal olduğunu öğrenince Fransa'ya gitmek için sıradışı bir yol izledi.

Paddy O'Toole isimli taraftar ve beraberindeki 12 kişi, organize olarak Paris yerine Jersey Adaları'na uçtular. Paddy O'Toole, Jersey'de kiralık bot işletmeciliği yapan bir tanıdığı aracılığıyla Fransa'ya geçmek için bot ayarladı.

Manş Denizi'nde bulunan ve Fransa topraklarına İngiltere'den daha yakın olan Jersey Adaları'ndan bindikleri sürat botuyla Fransa'nın kuzeyinde bulunan Saint-Malo'ya geçen 13 Liverpool taraftarı, buradan kara yoluyla Paris'e ulaşarak maç saatini beklemeye başladı.

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LIVERPOOL HAVALİMANINDA KALAN TARAFTARLAR TEPKİLİ

Liverpool John Lennon Havalimanı'na gelen ve Paris'e uçakları son anda iptal olan Liverpool taraftarları, havayolu şirketlerine tepki gösterdi. EasyJet i,simli şirketin son günlerde 200'den fazla uçuşunun iptal olduğunun altını çizen taraftarlar kurumdan bir açıklama beklediler ancak elleri boş kaldı. Havalimanında diğer uçaklardan bilet bulmaya çalışan taraftarların bazılarının şansı yaver gitti ancak bazı taraftarlar ise Paris uçağına binemedi.

PARİS'TE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAD SAFHADA

Finalin oynanacağı Paris'te ise güvenlik önlemleri üst seviyeye yükseltilmiş durumda. İki takımdan toplam 120 bin taraftarın şehre gelmesinin beklendiği şehirde kalabalık grupların toplanması için ayrı meydanlar organize edildi. Final öncesi ve sonrası kalabalık taraftar gruplarının şehir içerisinde karşı karşıya gelmemesi için bütün önlemler alındı.

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Paris'te final günü normale ek olarak 6 bin polisin görev yaptığı ifade ediliyor.

FİNALİ FATİH TERİM YORUMLAYACAK

TSİ 22:00'da başlayacak Liverpool - Real Madrid finali ülkemizde TV8 ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Spiker Gökhan Abdik'in anlatacağı dev finali Fatih Terim yorumlayacak.

Son olarak Galatasaray'da görev yapan ve takımdan ayrıldıktan sonra sessizliğe bürünen Fatih Terim, Liverpool - Real Madrid maçını canlı yayında yorumlayacak.