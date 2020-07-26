MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Liverpool, Ozan Kabak'ı transfer listesine aldı!
GeriFutbol Son Dakika | Liverpool, Ozan Kabak'ı transfer listesine aldı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 26.07.2020 - 18:18,Son Güncelleme:

Son Dakika | Liverpool, Ozan Kabak'ı transfer listesine aldı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Liverpool, Ozan Kabak'ı transfer listesine aldı!
Abone Olgoogle-news

Premier Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Liverpool'un, Ozan Kabak ile ilgilendiği belirtildi.

Liverpool, Schalke'nin genç stoperi milli futbolcu Ozan Kabak'ı transfer listesine aldı.

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre; İngiliz ekibi, milli oyuncu için Schalke ile temasa geçti.

Haberde; Lovren'in Zenit ile anlaşmaya vardığı ve Hırvat stoperin yerinin Ozan Kabak ile doldurulmasının planlandığı belirtildi.

Ayrıca Schalke'nin Türk futbolcu için 35 milyon euro bonservis ücreti beklediği kaydedildi. Ozan Kabak'ın önümüzdeki sezon itibariyle serbest kalma bedelinin 45 milyon euro olacağı bilgisi de verildi.

Ozan Kabak, bu sezon Schalke'de 28 maçta forma giydi ve 3 gol attı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle