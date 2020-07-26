Son Dakika | Liverpool, Ozan Kabak'ı transfer listesine aldı!

Liverpool, Schalke'nin genç stoperi milli futbolcu Ozan Kabak'ı transfer listesine aldı.

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre; İngiliz ekibi, milli oyuncu için Schalke ile temasa geçti.

Haberde; Lovren'in Zenit ile anlaşmaya vardığı ve Hırvat stoperin yerinin Ozan Kabak ile doldurulmasının planlandığı belirtildi.

Ayrıca Schalke'nin Türk futbolcu için 35 milyon euro bonservis ücreti beklediği kaydedildi. Ozan Kabak'ın önümüzdeki sezon itibariyle serbest kalma bedelinin 45 milyon euro olacağı bilgisi de verildi.

Ozan Kabak, bu sezon Schalke'de 28 maçta forma giydi ve 3 gol attı.