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Haber Giriş: 25.10.2020 - 10:33 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Liverpool, Ozan Kabak için transfer teklifini yaptı!

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Son Dakika | Liverpool, Ozan Kabak için transfer teklifini yaptı!
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Liverpool, Virgil Van Dijk'ın uzun süreli sakatlığının ardından Schalke 04 formasını giyen milli futbolcu Ozan Kabak için girişimlerini hızlandırdı.

Ciddi şekilde sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Virgil Van Dijk yerine stoper transferi yapmak isteyen Liverpool'da bir numaralı aday Ozan Kabak...

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre Liverpool, Jürgen Klopp'un çok beğendiği Ozan Kabak için Schalke'ye 22 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

Schalke'nin Ozan için 30 milyon euro istediği ancak görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Klopp, geçtiğimiz günlerde Van Dijk'ın durumu hakkında ''Çok uzun süre ondan yararlanamayacağız, bu kesin'' sözlerini kullanmıştı.

Son Dakika | Liverpool, Ozan Kabak için transfer teklifini yaptı

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