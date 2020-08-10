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GeriFutbol Son dakika | Liverpool, Olympiakos'tan Kostas Tsimikas'ı transfer etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.08.2020 - 22:22,Son Güncelleme:

Son dakika | Liverpool, Olympiakos'tan Kostas Tsimikas'ı transfer etti

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Son dakika | Liverpool, Olympiakos'tan Kostas Tsimikas'ı transfer etti
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Yunan sol bek Kostas Tsimikas'ı renklerine bağladı.

Ligde 30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren "Kırmızılar", Olympiakos forması giyen 24 yaşındaki Yunan futbolcuyu kadrosuna kattı.

5 yıllık sözleşme imzalanan Tsimikas'ın bonservisi için İngiliz kulübünün kasasından 11,7 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı.
Tsimikas, geçen sezon Yunan temsilcisinde tüm kulvarlarda 46 maçta görev yapmıştı.

Son dakika | Liverpool, Olympiakostan Kostas Tsimikası transfer etti

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