Son Dakika: Liverpool - Manchester United maçında duygusal anlar! 7. dakikada Ronaldo'ya destek...

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool - Manchester United'ın karşılaştığı mücadelede tarihe geçen anlar yaşandı. Anfield'da oynanan maçta Liverpool taraftarları, bir gün önce yeni doğan ikizlerinden oğlunu kaybeden Cristiano Ronaldo'ya destek oldu.

Tribünlerde yer alan taraftarlar, Cristiano Ronaldo'nun forma numarasını atfen mücadelenin 7. dakikasında, Merseyside temsilcisiyle özdeşleşen ünlü "You'll Never Walk Alone" (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) marşlarını söyledi.

Bütün stadın ayağa kalktığı dakika boyunca alkışların yükseldiği Liverpool tribünlerinde bazı taraftarlar, Ronaldo'nun formasını da havaya kaldırdı.

Haberin Devamı

MAÇTA FORMA GİYEMEDİ

Portekizli yıldız yeni doğan oğlunun hayatını kaybetmesi nedeniyle mücadelede forma giyemedi. Manchester United Kulübü, yeni doğan ikiz bebeklerinden oğlunu kaybeden Cristiano Ronaldo'nun Liverpool maçında forma giymeyeceğini duyurmuştu.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, yeni doğan ikiz bebeklerinden erkek olanın hayatını kaybettiğini duyurdu. Çift, açıklamalarında "herhangi bir anne-babanın yaşayacağı en büyük acı" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'nun biri Georgina Rodriguez'den, ikisi taşıyıcı anneden (ikiz) ve biri de önceki ilişkilerinden olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor. İkizlerin doğmasıyla birlikte yıldız futbolcu 6 çocuk sahibi olacaktı...