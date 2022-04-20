Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Liverpool - Manchester United maçında duygusal anlar! 7. dakikada Ronaldo'ya destek...

#Cristiano Ronaldo#Liverpool#Georgina Rodriguez
Son Dakika: Liverpool - Manchester United maçında duygusal anlar 7. dakikada Ronaldoya destek...

Manchester United ile Liverpool arasında oynanan Premier Lig maçında taraftarlar, bir gün önce oğlunu kaybeden Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya destek oldu.

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool - Manchester United'ın karşılaştığı mücadelede tarihe geçen anlar yaşandı. Anfield'da oynanan maçta Liverpool taraftarları, bir gün önce yeni doğan ikizlerinden oğlunu kaybeden Cristiano Ronaldo'ya destek oldu.

Tribünlerde yer alan taraftarlar, Cristiano Ronaldo'nun forma numarasını atfen mücadelenin 7. dakikasında, Merseyside temsilcisiyle özdeşleşen ünlü "You'll Never Walk Alone" (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) marşlarını söyledi.

Bütün stadın ayağa kalktığı dakika boyunca alkışların yükseldiği Liverpool tribünlerinde bazı taraftarlar, Ronaldo'nun formasını da havaya kaldırdı.

Gözden Kaçmasın

Cristiano Ronaldo-Georgina Rodriguez çiftini yıkan haber Bir anne ve babanın yaşayacağı...Cristiano Ronaldo-Georgina Rodriguez çiftini yıkan haber! 'Bir anne ve babanın yaşayacağı...'Haberi Görüntüle

Son Dakika: Liverpool - Manchester United maçında duygusal anlar 7. dakikada Ronaldoya destek...

Haberin Devamı

MAÇTA FORMA GİYEMEDİ

Portekizli yıldız yeni doğan oğlunun hayatını kaybetmesi nedeniyle mücadelede forma giyemedi. Manchester United Kulübü, yeni doğan ikiz bebeklerinden oğlunu kaybeden Cristiano Ronaldo'nun Liverpool maçında forma giymeyeceğini duyurmuştu.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, yeni doğan ikiz bebeklerinden erkek olanın hayatını kaybettiğini duyurdu. Çift, açıklamalarında "herhangi bir anne-babanın yaşayacağı en büyük acı" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'nun biri Georgina Rodriguez'den, ikisi taşıyıcı anneden (ikiz) ve biri de önceki ilişkilerinden olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor. İkizlerin doğmasıyla birlikte yıldız futbolcu 6 çocuk sahibi olacaktı...

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cristiano Ronaldo#Liverpool#Georgina Rodriguez

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Altında sert hareket IMFin açıklaması derinden sarstı

Son dakika... Altında sert hareket! IMF'in açıklaması derinden sarstı

#Altın
İmparatorluk kapısına vandal eli

İmparatorluk kapısına vandal eli

#Ayasofya Cami
Sahte diploma sahtekârları

Sahte diploma sahtekârları

#Sahte Diploma

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Altında sert hareket IMFin açıklaması derinden sarstı

Son dakika... Altında sert hareket! IMF'in açıklaması derinden sarstı

#Altın
İmparatorluk kapısına vandal eli

İmparatorluk kapısına vandal eli

#Ayasofya Cami
Sahte diploma sahtekârları

Sahte diploma sahtekârları

#Sahte Diploma