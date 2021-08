Son Dakika: Lionel Messi'nin yeni takımı belli oldu! Anlaşma tamam, imza yakın

Spor Arena Dış Haber - Barcelona'nın, Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını açıklaması şok etkisi yaratırken Arjantinli yıldız, bugün yaptığı basın toplantısıyla gözyaşları için Katalan kulübüne veda etti.

Alt yapısından yetiştiği Barcelona'da 34 kupa sevinci yaşayan, kırmadık rekor bırakmayan 34 yaşındaki futbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken Fransa'dan sıcak bir haber geldi.

L'Equipe'in haberine göre; Barça'ya veda eden Messi, Paris Saint-Germain'le prensip anlaşmasına vardı.

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN PARİS'E UÇACAK

Haberde ayrıca, Messi'nin bu akşam veya yarın sabah erken saatlerde sağlık kontrollerinden geçmek için Paris'te olacağı aktarıldı.

Arjantinlinin 2+1 yıllık sözleşmeye imza atması beklenirken senelik net olarak 40 milyon avro alacağı iddia edildi.

MESSI, PSG'Yİ AÇIKLADI

Bugün yaptığı veda toplantısında Fransız devinin ihtimaller arasında olduğunu belirten Messi, "Paris Saint Germain ihtimaller içinde yer alıyor. Ayrılacağım belli olduktan sonra çok temasa geçen oldu. Henüz belli olan bir anlaşma yok. Barcelona'nın açıklamasından sonra çok sayıda telefon aldım. Barcelonalılar beni tanıyor. Rekabet etmeyi sevdiğimi biliyorlar. Barcelona'ya karşı rakip olduğumda kazanmak için her şeyimi veririm. Yapamayacak durumda olana kadar futbol oynamaya ve rekabet etmeye devam edeceğim. Barcelona'yla bir Şampiyonlar Ligi daha kazanmayı çok isterdim." dedi.

BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER

Barcelona'nın altyapısından yetişen Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez rakip fileleri havalandırdı.

Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.

EKONOMİK NEDENLERDEN DOLAYI AYRILDI

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Arjantinli yıldızın ayrılığının ardından basın toplantısı düzenlemiş ve Messi'nin ekonomik nedenler yüzünden takımdan ayrıldığını söylemişti.

Laporta açıklamasında, "Çok büyük oyuncular ve başkanlar da dahil olmak üzere Barcelona her şeyin üstündedir. Messi her şeyin en iyisini hak ediyor. Çok üzgünüm ancak mevcut şartlar altında Barcelona’nın geleceği için en doğru kararı verdik. Beklediğimizden çok daha fazla harcıyoruz. Büyük bir maaş bütçemiz var ve bize boşluk bırakmıyor. FFP nedeniyle Messi’yle anlaştığımız sözleşmeye uyamadık. Leo Messi kalabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı" ifadelerini kullanmıştı.