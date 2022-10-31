Son Dakika: Lionel Messi'nin yeni adresi Dünya Kupası sonrası netleşecek!

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası sonrasında kariyerinde yeni bir sayfa açabilir.

Tam 17 sezon formasını giydiği Barcelona'ya veda ederek Fransa macerasına atılan deneyimli oyuncunun Paris Saint Germain'den ayrılmayı düşündüğü ancak farklı bir takım yerine Katalan temsilcisine geri dönmek istediği konuşuluyordu.

GERİ DÖNECEK DERKEN...

Ancak The Athletic'ten David Ornstein'in haberine göre; Lionel Messi, MLS'e transfer olabilir. Haberde, Inter Miami'nin ortaklarından Jorge ve Jose Mas'ın görüşmeleri yürüttüğü ve Arjantinli yıldızın takıma katılma ihtimalinin yükseldiği kaydedildi.

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YÜKSEK TEKLİF PLANLANIYOR

David Beckham ile birlikte Inter Miami’nin sahibi olan kardeşler Jorge ve Jose Mas, Arjantinli yıldızın babası Jorge ile birçok kez görüşme yaptı. Baba Messi ile yapılan görüşmelerden olumlu geri dönüşler alındığı bildirildi. Messi'yi transfer etmek için kendilerine güvendikleri belirtilen Inter Miami'nin sahiplerinin, geniş ölçekli bir transfer teklifi yapmaya hazırlandıkları belirtildi.

Inter Miami ve Lionel Messi arasında görüşmelerin uzun süredir devam ettiği aktarılırken Paris Saint Germain ve Barcelona'nın da Arjantinli yıldızla görüşeceği kaydedildi. Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 Dünya Kupası'nın sonuna kadar iki taraf arasında yeni bir görüşme beklenmediği aktarıldı.

HEM ARJANTİN'E YAKIN, HEM DE MIAMI'DE EVİ VAR

ABD’nin Güneydoğusunda yer alan Miami şehri, Messi’nin ülkesi Arjantin’e yakın mesafede bulunuyor. Ayrıca yıldız ismin Miami’de bir evi olması da transferde kulübün elini kuvvetlendiriyor.

AMERİKA İÇİN REKLAM FIRSATI

Inter Miami'nin 3 adet "Ayrıcalıklı Oyuncu" kontratı 1 Ocak itibariyle boşa çıkıyor. Yılbaşından sonra Messi, ‘Bosman kuralı’ sayesinde yabancı bir takımla sözleşme imzalayabilir. 2026 Dünya Kupası’nı Kanada ve Meksika birlikte düzenleyecek olan ABD, tüm gözleri ülke futboluna çevirmek için Messi hamlesi üzerinde duruyor.

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AYRICALIKLI OYUNCU KURALI NEDİR?

MLS kurallarına göre her takım kadrosunda en fazla 30, en az 15 oyuncu bulundurabilir. Kadroda en fazla 3 tane 'ayrıcalıklı oyuncu' (bütçe dışı yıldız) bulunabilir. MLS kuralları gereği kadroda maaş limiti bulunuyor. Futbolcuların yıllık maaşlarının toplamı limiti geçemiyor. Bu noktada ayrıcalıklı oyuncu kuralı devreye giriyor. Bu kural doğrultusunda 30 futbolcu içinden seçilen 2 futbolcuya kulüp istediği maaşı verebiliyor. Bu statüdeki oyuncuların maaşı, limite etki etmiyor. Sezon başında ek bir ödeme karşılığında 1 oyuncu daha eklenebiliyor.

INTER MIAMI LİGDE NE DURUMDA?

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Manchester United'ın eski oyuncularından Phil Neville'ın çalıştırdığı Inter Miami, Doğu Konferansı'nın 6. sırada tamamlayarak play-off bileti almıştı. Play-off ilk turunda New York City ile eşleşen Inter Miami, rakibine 3-0 kaybederek elenmişti.