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Son Dakika: Lionel Messi'nin transferini duyurdular! Tüm şartlarda anlaştılar

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#Lionel Messi#Paris Saint Germain#Transfer
Son Dakika: Lionel Messinin transferini duyurdular Tüm şartlarda anlaştılar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 12:39

Fransa'daki geleceği tartışılan Lionel Messi ile ilgili son dakika gelişmesini AFP duyurdu...

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Futbolun en büyük yıldızlarının başında gelen Lionel Messi'nin Suudi Arabistan Ligi'ne transferi tamamlandı. 

AFP'nin son dakika haberine göre; Al Hilal kulübü, oyuncu ve yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonrası tüm şartlarda anlaşma sağladı.

PSG, kulübün izni olmadan Suudi Arabistan'a giden Lionel Messi'yi 2 haftalığına kadro dışı bırakmıştı. Paris Saint-Germain'in, sahasında Lorient'e 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından izinsiz bir şekilde Suudi Arabistan'a giden ve kulüp tesislerindeki antrenmanı kaçırdığı için kadro dışı kalan Lionel Messi, tekrardan antrenmanlara döndü.

Paris Saint-Germain'in izni olmadan Suudi Arabistan'a giden ve Fransız temsilcisinin kadro dışı bıraktığı Lionel Messi, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak açıklamada bulunmuştu.

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Arjantinli yıldız açıklamasında, "Her zaman olduğu gibi, maçtan sonra izin olacağını düşünmüştüm. Suudi Arabistan gezisini organize etmiştim, zaten daha önce iptal ettiğim için iptal edemezdim. Takım arkadaşlarımdan özür diliyorum ve kulübün benimle ilgili kararını bekliyorum" ifadelerini kullandı. Arjantinli yıldızın bu hamlesi sonrası gözler PSG tarafından verilecek yeni karara çevrilmişti.

YÖNETİMDEN HABERSİZ SEYAHAT

Fransız L’equipe gazetesinin haberine göre Arjantinli Futbol efsanesinin kadro dışı bırakılmasının sebebi ise kulüp yönetiminden habersiz olarak Suudi Arabistan’a seyahat etmesi. Suudi Arabistan’ın marka elçisi olan Lionel Messi, turizm amaçlı bir reklam filmi çekimi için Suudi Arabistan’a gitti. Fakat PSG yönetiminin bu reklam çekiminden haberi yoktu. Takımın teknik direktörü Cristopher Galtier, hafta sonu alınan 3-1’lik Lorient mağlubiyeti sonrası tüm takımı antrenmana çağırdı. Messi ise o sırada Suudi Arabistan’da idi. Kulüp yönetimi reklam çekimi projesini o zaman öğrendi.

Bunun üzerine Messi hem kadro dışı bırakıldı hem de 2 haftalık maaşının ödenmeyeceği açıklandı. Paris Saint-Germain'in izni olmadan Suudi Arabistan'a giden ve Fransız temsilcisinin kadro dışı bıraktığı Lionel Messi, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak açıklamada bulundu.

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PSG’DEN AYRILMAYI KAFASINA KOYDU

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre Lionel Messi, yaşananların ardından PSG’den ayrılmaya kesin olarak karar verdi. PSG, yıldız futbolcuya bir sözleşme yenileme teklifi yapmıştı. Fakat Messi büyük bir sürpriz olmaması durumunda bu teklifi kabul etmeyecek. Arjantinli süperstar, mevcut sözleşmesiyle Fransız ekibinden yıllık 31 milyon Euro maaş alıyor.

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#Lionel Messi#Paris Saint Germain#Transfer

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