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Son Dakika: Lionel Messi'nin PSG'den alacağı maaş ortaya çıktı! Kripto para detayı...

#Lionel Messi#PSG#Barcelona

Son dakika haberi... Transferin son günlerinde Barcelona'dan ayrılıp PSG'ye transfer olarak dünya futbolunda ses getiren Arjantinli süper yıldız Lionel Messi'nin Fransız ekibinden kazanacağı maaş belli oldu.

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Spor Arena Dış Haber - 21 yıllık Barcelona serüvenine nokta koyup Fransız devi PSG'ye transfer olan Messi'nin yeni takımından alacağı yıllık ücret belli oldu.

Barcelona'da futbol dünyasının en çok kazanan ismi olan Arjantinli futbolcu, yeni takımında da takımın en çok kazanan ismi Neymar'a çok yakın bir maaş alacak.

Fransız L'Equipe'in haberine göre Messi, PSG'deki ilk yılında 30 milyon euro net maaş alacak. 2+1 yıllık sözleşme imzalayan başarılı futbolcu, sonraki 2 yılda Fransız ekibinde kalması halinde sadakat bonususunun da dahil edileceği yeni bir maaşa sahip olacak.

34 yaşındaki futbolcu PSG'de 3 yıl kalmış olursa, toplamda 110 milyon euro net maaş alacak. Messi'nin bu maaşına yalnızca sadakat bonusunun dahil edildiği, hem takım halinde hem de bireysel olarak belirlenen hedeflere ulaşılması halinde ödenecek bonusların yer almadığı ifade edildi.

PSG ayrıca, Messi'nin maaşının bir bölümünü kulübün resmi kripto para birimi olan PSG Fan Token ile ödeyecek.

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#Lionel Messi#PSG#Barcelona