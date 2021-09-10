Son dakika: Lionel Messi'nin gözyaşları! Pele'nin rekorunu kırıp tarihe geçtikten sonra...

Spor Arena Dış Haber - Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin'in Bolivya'yı 3-0 yendiği maçta yıldızlaştı. Takımının 3 golüne de imza atan Messi, 79 gole ulaştı ve 77 gollü Pele'yi geride bırakarak Güney Amerika tarihinin milli takımlardaki en golcü futbolcusu oldu. Messi ve Pele'yi 69 golle Neymar takip ediyor.

COPA AMERICA ZAFERİNİ TARAFTARLA KUTLADI, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Barcelona'dan ayrılırken düzenlediği basın toplantısında üzüntüden ağlayak Lionel Messi, Bolivya maçı sonrasında ise mutluluk gözyaşları döktü. Finalde Brezilya'yı yenerek kazandıkları Copa America kupasını ilk kez taraftarla dolu stadyumda kutlayan Lionel Messi, gözyaşlarına hakim olamadı.

"İNSANLARIN BİLMEDİĞİ ŞEYLER YAŞADIM"

Copa America zaferi ile ilgili konuşan Messi; "Daha önce birçok kez yaklaştığım ama gerçekleştiremediğim rüyamı başarmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Kazandığım her şey özel ama bu en zor olanıydı. Kimsenin bilmediği çok fazla şey yaşadım. Hakkımda kötü konuşulmasına alıştım ama yaşadıklarımı bilmediklerine eminim. Yıllar sonra mutlu ve huzurlu bir tail yapabildim. Çocuklarım Arjantin marşları söyleyip bana kupa zaferimizi hatırlattı. Onları da mu kadar mutlu görmek benim için çok özeldi.